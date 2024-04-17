Erdal Alkış Kimdir? TFF Başkan Adayı Erdal Alkış'ın Mesleği ve Kariyer Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) seçimli genel kurul öncesi başkan adayları belli olmaya başladı. Futbol dünyasını yakından ilgilendiren tartışmaların sürdüğü bugünlerde, adaylığını açıklayan ilk isim ise Erdal Alkış oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklamasını yapan Erdal Alkış, 2012 ve 2015 seçimlerinde de aday olmuştu. Peki, TFF Başkan adayı Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış'ın mesleği nedir?

İşte, Erdal Alkış'ın meslek hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...