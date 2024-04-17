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Erdal Alkış Kimdir? TFF Başkan Adayı Erdal Alkış'ın Mesleği ve Kariyer Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Erdal Alkış Kimdir? TFF Başkan Adayı Erdal Alkış'ın Mesleği ve Kariyer Hayatı Hakkında Merak Edilenler

TFF
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.04.2024 - 19:31

Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) seçimli genel kurul öncesi başkan adayları belli olmaya başladı. Futbol dünyasını yakından ilgilendiren tartışmaların sürdüğü bugünlerde, adaylığını açıklayan ilk isim ise Erdal Alkış oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklamasını yapan Erdal Alkış, 2012 ve 2015 seçimlerinde de aday olmuştu. Peki, TFF Başkan adayı Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış'ın mesleği nedir?

İşte, Erdal Alkış'ın meslek hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

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TFF Başkan Adayı Erdal Alkış Kimdir?

TFF Başkan Adayı Erdal Alkış Kimdir?

Erdal Alkış, 1966 yılında Kahramanmaraş'a bağlı Göksun ilçesinde dünyaya gelmiştir. İşletme tahsilini tamamladıktan sonra genç yaşta iş hayatına atılan Alkış, kariyeri boyunca teknoloji, tarım, çevre, havaalanı, deniz limanı işletmeciliği ve enerji sektörülerinde faaliyet göstermiş, dönem dönem futbol yöneticiliği de yapmıştır.

Erdal Alkış'ın Kariyer Hayatı: Erdal Alkış'ın Mesleği Nedir?

Erdal Alkış'ın Kariyer Hayatı: Erdal Alkış'ın Mesleği Nedir?

Erdal Alkış, 1986 yılında Kayseri'de ilk firmasını kurmuştur. Şirketini kurduğu günden beri çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Erdal Alkış, 2002 yılında siyaset sahnesinde de yerini almıştır. 

Alkış, 2002 yılı genel seçimleri ve 2004 yılı yerel seçimlerinde, AK Parti seçim koordinasyonunu yürütmüştür. 2002 yılı seçim döneminde yürüttüğü çalışmalara ilişkin, 'İlk 45 Gün' adlı anı kitabını yazmıştır. Alkış, aynı zamanda Türk-Hint iş konseyi eski başkanıdır.

TFF Başkan adayı Erdal Alkış, geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde de başkan adayı olmuştu.

TFF Başkan adayı Erdal Alkış, geçmiş dönemlerde yapılan seçimlerde de başkan adayı olmuştu.

İki çocuk babası iş insanı Erdal Alkış, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile 18 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan TFF Başkanlık seçiminde adaylığını açıkladı.

İşte, Erdal Alkış'ın TFF Başkan adaylığına ilişkin ilk açıklaması!

İşte, Erdal Alkış'ın TFF Başkan adaylığına ilişkin ilk açıklaması!
twitter.com

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