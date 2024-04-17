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Servet Yardımcı Kimdir, Mesleği Nedir? TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı Hangi Görevlerde Bulundu?

Servet Yardımcı Kimdir, Mesleği Nedir? TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı Hangi Görevlerde Bulundu?

TFF
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.04.2024 - 18:51

18 Temmuz'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi TFF Başkan adayları belli olmaya başladı. Seçim öncesi tartışmalar sürerken, Servet Yardımcı başta olmak üzere pek çok ismin başkan adaylığı gündeme geldi. Daha önce federasyonda yönetim kurulu üyesi olarak bulunan  Servet Yardımcı, başkan vekilliği ve UEFA İcra Kurulu Üyeliği gibi görevlerde de bulundu. Peki, TFF Başkan adaylığını açıklayan Servet Yardımcı kimdir? Servet Yardımcı hangi görevlerde bulundu? 

İşte, Servet Yardımcı'nın futbol camiasındaki görevleri ve kariyeri hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Servet Yardımcı Kimdir?

Servet Yardımcı Kimdir?

Servet Yardımcı, 26 Aralık 1957 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Londra Metropolitan Üniversitesi, Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Yardımcı, eğitim hayatını tamamladıktan sonra aile şirketinin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü.

Servet Yardımcı'nın Mesleği Nedir?

Servet Yardımcı'nın Mesleği Nedir?

Servet Yardımcı, 40 yıllık kariyer hayatında armatörlük, tersanecilik ve futbol yöneticiliği yaptı. Bir dönem amatör olarak futbol oynayan Yardımcı, Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. Bu görevden sonra, 2008 yılından bu yana çeşitli dönemlerde TFF yönetiminde yer aldı. Yardımcı, bu kez de Türk Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlık seçimleri öncesi adaylığını açıkladı.

Servet Yardımcı'nın Futbol Camiasındaki Görevleri

Servet Yardımcı'nın Futbol Camiasındaki Görevleri

Servet Yardımcı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na ilk defa 2008 yılında Hasan Doğan'ın listesi üzerinden dahil oldu. Hasan Doğan ve Mahmut Özgener dönemlerinde Başkan Vekilliği görevini üstlenen Yardımcı, Mehmet Ali Aydınlar döneminde yönetim kurulu üyesi olarak hizmet verdi. Yıldırım Demirören döneminde 1. Başkan Vekili olarak atanan Yardımcı, Nihat Özdemir döneminde ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun FIFA ve UEFA ile olan ilişkilerini yönetti.

2015 yılında UEFA Yönetim Kurulu'na girmeye aday olan Yardımcı, ilk denemesinde başarısız oldu. Ancak 2017'deki 41. UEFA Kongresi'nde yapılan seçimde başarılı oldu ve UEFA Yönetim Kurulu'na girdi. 2021 yılında yeniden aday oldu ve tekrar seçildi. Yardımcı, 2022'deki TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'da görevini bıraktı.

Şenes Erzik'in ardından UEFA'da en üst düzeyde görev alan ilk Türk olan Servet Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor. Bu süre zarfında, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de düzenlenmesini ve Monte Carlo'dan sonra 2 yıl üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinin Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilmesini sağladı. 

Tüm bunların yanında, 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de (İtalya ile ortaklaşa) düzenlenmesine de öncülük etti.

İşte, Servet Yardımcı'nın TFF Başkan adaylığına ilişkin ilk açıklaması!

İşte, Servet Yardımcı'nın TFF Başkan adaylığına ilişkin ilk açıklaması!

Servet Yardımcı adaylığını AA'ya yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Açıklamasında, ' Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım.' ifadelerini kullanarak TFF Başkan adayı olduğunu bildirdi.

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