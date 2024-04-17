Servet Yardımcı Kimdir, Mesleği Nedir? TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı Hangi Görevlerde Bulundu?
Servet Yardımcı Kimdir, Mesleği Nedir? TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı Hangi Görevlerde Bulundu?
18 Temmuz'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi TFF Başkan adayları belli olmaya başladı. Seçim öncesi tartışmalar sürerken, Servet Yardımcı başta olmak üzere pek çok ismin başkan adaylığı gündeme geldi. Daha önce federasyonda yönetim kurulu üyesi olarak bulunan Servet Yardımcı, başkan vekilliği ve UEFA İcra Kurulu Üyeliği gibi görevlerde de bulundu. Peki, TFF Başkan adaylığını açıklayan Servet Yardımcı kimdir? Servet Yardımcı hangi görevlerde bulundu?
İşte, Servet Yardımcı'nın futbol camiasındaki görevleri ve kariyeri hakkında merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Servet Yardımcı Kimdir?
Servet Yardımcı'nın Mesleği Nedir?
Servet Yardımcı'nın Futbol Camiasındaki Görevleri
İşte, Servet Yardımcı'nın TFF Başkan adaylığına ilişkin ilk açıklaması!
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