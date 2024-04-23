Ercüment Ovalı'nın Covid-19'u Bitirecek Aşı Müjdesini Hortlatan Mizahşörler

Covid-19 insanlık tarihinin en büyük sorunlarından olarak gösteriliyor. Süreçte yaşanan pek çok şeyi geçen dört yılın da etkisiyle unutsak da bazı aktörler aklımızda kaldı. Bunlardan biri de salgının başlangıcından sonra etkili bir aşı çalışmasına başladığını açıklayan ve henüz ortalıkta bir sonuç görmediğimiz Prof. Dr. Ercüment Ovalı...