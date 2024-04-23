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Ercüment Ovalı'nın Covid-19'u Bitirecek Aşı Müjdesini Hortlatan Mizahşörler

Ercüment Ovalı'nın Covid-19'u Bitirecek Aşı Müjdesini Hortlatan Mizahşörler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.04.2024 - 09:46

Covid-19 insanlık tarihinin en büyük sorunlarından olarak gösteriliyor. Süreçte yaşanan pek çok şeyi geçen dört yılın da etkisiyle unutsak da bazı aktörler aklımızda kaldı. Bunlardan biri de salgının başlangıcından sonra etkili bir aşı çalışmasına başladığını açıklayan ve henüz ortalıkta bir sonuç görmediğimiz Prof. Dr. Ercüment Ovalı...

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Ovalı pandemi başlar başlamaz ekibiyle kampa girmiş, etkili bir ilaç çıkaracağını açıklamıştı.

Ovalı pandemi başlar başlamaz ekibiyle kampa girmiş, etkili bir ilaç çıkaracağını açıklamıştı.

O kadar iddialıydı ki 19 Nisan 2020 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan tarihinde müjdeyi vereceğini şöyle duyurdu 👇

O kadar iddialıydı ki 19 Nisan 2020 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan tarihinde müjdeyi vereceğini şöyle duyurdu 👇

Maskeler atıldı, kısıtlamalar biteli çok oldu ama paylaşım her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme geldi.

Maskeler atıldı, kısıtlamalar biteli çok oldu ama paylaşım her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme geldi.
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Az kaldı...

Az kaldı...
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Hadi inşallah!

Hadi inşallah!
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Bekliyoruz!

Bekliyoruz!
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Zaman algısı enteresan...

Zaman algısı enteresan...
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👇

👇
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Sen çıkar yavaştan.

Sen çıkar yavaştan.
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Ah be...

Ah be...
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Nostalji oldu.

Nostalji oldu.
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Sizde durumlar ne?

Sizde durumlar ne?
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