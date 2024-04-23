Ercüment Ovalı'nın Covid-19'u Bitirecek Aşı Müjdesini Hortlatan Mizahşörler
Ercüment Ovalı'nın Covid-19'u Bitirecek Aşı Müjdesini Hortlatan Mizahşörler
Covid-19 insanlık tarihinin en büyük sorunlarından olarak gösteriliyor. Süreçte yaşanan pek çok şeyi geçen dört yılın da etkisiyle unutsak da bazı aktörler aklımızda kaldı. Bunlardan biri de salgının başlangıcından sonra etkili bir aşı çalışmasına başladığını açıklayan ve henüz ortalıkta bir sonuç görmediğimiz Prof. Dr. Ercüment Ovalı...
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Ovalı pandemi başlar başlamaz ekibiyle kampa girmiş, etkili bir ilaç çıkaracağını açıklamıştı.
O kadar iddialıydı ki 19 Nisan 2020 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan 23 Nisan tarihinde müjdeyi vereceğini şöyle duyurdu 👇
Maskeler atıldı, kısıtlamalar biteli çok oldu ama paylaşım her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme geldi.
Az kaldı...
Hadi inşallah!
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Bekliyoruz!
Zaman algısı enteresan...
👇
Sen çıkar yavaştan.
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Ah be...
Nostalji oldu.
Sizde durumlar ne?
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