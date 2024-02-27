Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak? Şubat Ayında Enflasyonda Yükseliş Sürer mi?
Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak? Şubat Ayında Enflasyonda Yükseliş Sürer mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ait tüketici enflasyonu verilerini aylık yüzde 6,70, yıllık yüzde 64,86 oranında artış olarak açıklamıştı.
TÜİK, şubat enflasyonunu 4 Mart Pazartesi 10:00'da açıklayacak.
Aylık artışların hızlandığı yılbaşı verileri için TCMB yönetimi yakından takip ettiklerini belirtirken, Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, piyasa profesyonelleri yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 42,96'ya yükseltmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda