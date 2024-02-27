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Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak? Şubat Ayında Enflasyonda Yükseliş Sürer mi?

Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak? Şubat Ayında Enflasyonda Yükseliş Sürer mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.02.2024 - 09:41

Enflasyonda artış sürerken, alım gücü düşen vatandaş da seçim öncesi ve sonrası zam oranlarını yakından takip ediyor. Her ayın 3. iş günü açıklanan TÜİK enflasyon verileri mart ayının 3'ü hafta sonuna denk geldiğinden ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ait tüketici enflasyonu verilerini aylık yüzde 6,70, yıllık yüzde 64,86 oranında artış olarak açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ait tüketici enflasyonu verilerini aylık yüzde 6,70, yıllık yüzde 64,86 oranında artış olarak açıklamıştı.

TÜİK, şubat enflasyonunu 4 Mart Pazartesi 10:00'da açıklayacak.

TÜİK, şubat enflasyonunu 4 Mart Pazartesi 10:00'da açıklayacak.

Aylık artışların hızlandığı yılbaşı verileri için TCMB yönetimi yakından takip ettiklerini belirtirken, Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, piyasa profesyonelleri yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 42,96'ya yükseltmişti.

Aylık artışların hızlandığı yılbaşı verileri için TCMB yönetimi yakından takip ettiklerini belirtirken, Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, piyasa profesyonelleri yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 42,96'ya yükseltmişti.

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