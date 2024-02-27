Enflasyon Ne Zaman Açıklanacak? Şubat Ayında Enflasyonda Yükseliş Sürer mi?

Enflasyonda artış sürerken, alım gücü düşen vatandaş da seçim öncesi ve sonrası zam oranlarını yakından takip ediyor. Her ayın 3. iş günü açıklanan TÜİK enflasyon verileri mart ayının 3'ü hafta sonuna denk geldiğinden ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.