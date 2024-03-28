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Endor, Bu 10 Şarkısıyla Sen Dans Ederken Terinin Soğumasına Asla İzin Vermiyor!

etiket Endor, Bu 10 Şarkısıyla Sen Dans Ederken Terinin Soğumasına Asla İzin Vermiyor!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 19:04

2019 yılında 'Pump It Up' şarkısı ile yıldızı parlamaya başlayan Endor, Grafik Tasarım bölümünde öğrenci iken müzik icra etmeye başladı. Sonrasında yıldızının beraber parladığı şarkısı ile Billboard'da dans müzikleri kategorisinde birinci sıraya yerleşti ve uzun bir süre birinciliği kimseye kaptırmadı. Bu başarısını biz de kendi çapımızda taçlandırmak için şarkılarını listeledik!

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1. Pump It Up

2. El Cuervo

3. Fur

4. Sway

5. Fakez

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6. Mantra

7. Give Me More

8. Sexiest Man In Jamaica

9. Lying

10. Give It Up

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