Endor, Bu 10 Şarkısıyla Sen Dans Ederken Terinin Soğumasına Asla İzin Vermiyor!
Endor, Bu 10 Şarkısıyla Sen Dans Ederken Terinin Soğumasına Asla İzin Vermiyor!
2019 yılında 'Pump It Up' şarkısı ile yıldızı parlamaya başlayan Endor, Grafik Tasarım bölümünde öğrenci iken müzik icra etmeye başladı. Sonrasında yıldızının beraber parladığı şarkısı ile Billboard'da dans müzikleri kategorisinde birinci sıraya yerleşti ve uzun bir süre birinciliği kimseye kaptırmadı. Bu başarısını biz de kendi çapımızda taçlandırmak için şarkılarını listeledik!
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1. Pump It Up
2. El Cuervo
3. Fur
4. Sway
5. Fakez
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6. Mantra
7. Give Me More
8. Sexiest Man In Jamaica
9. Lying
10. Give It Up
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