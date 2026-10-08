En Zeki Kan Grubu Belli Oldu: IQ Testinde Bir Kan Grubu Diğerlerini Geride Bıraktı!

Kan grubumuzun yalnızca sağlığımızla değil, karakterimizden zihinsel becerilerimize kadar pek çok özelliğimizle bağlantılı olabileceği düşüncesi yıllardır tartışılıyor. Özellikle Japonya'da oldukça popüler olan “Ketsueki-gata” yaklaşımı, A, B, AB ve 0 kan gruplarına birbirinden farklı kişilik özellikleri atfediyor.

Peki işin içine zekâ girdiğinde durum ne? 2014 yılında 364 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada dört kan grubu zihinsel yetenek testindeki performanslarına göre karşılaştırıldı. Sonuçlarda ise bir kan grubu diğerlerinin önüne geçti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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