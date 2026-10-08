En Zeki Kan Grubu Belli Oldu: IQ Testinde Bir Kan Grubu Diğerlerini Geride Bıraktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kan grubumuzun yalnızca sağlığımızla değil, karakterimizden zihinsel becerilerimize kadar pek çok özelliğimizle bağlantılı olabileceği düşüncesi yıllardır tartışılıyor. Özellikle Japonya'da oldukça popüler olan “Ketsueki-gata” yaklaşımı, A, B, AB ve 0 kan gruplarına birbirinden farklı kişilik özellikleri atfediyor.
Peki işin içine zekâ girdiğinde durum ne? 2014 yılında 364 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada dört kan grubu zihinsel yetenek testindeki performanslarına göre karşılaştırıldı. Sonuçlarda ise bir kan grubu diğerlerinin önüne geçti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kan grubunun zekâyla bağlantılı olup olmadığı 2014 yılında bir araştırmaya konu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmaya 6 farklı üniversiteden toplam 364 öğrenci katıldı.
Ve gelelim sonuca: Testte diğerlerini geride bırakan grup AB oldu!
Peki bu sonuç AB kan grubundakilerin daha zeki olduğunu kanıtlıyor mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın