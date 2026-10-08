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En Zeki Kan Grubu Belli Oldu: IQ Testinde Bir Kan Grubu Diğerlerini Geride Bıraktı!

En Zeki Kan Grubu Belli Oldu: IQ Testinde Bir Kan Grubu Diğerlerini Geride Bıraktı!

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 21:34
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Kan grubumuzun yalnızca sağlığımızla değil, karakterimizden zihinsel becerilerimize kadar pek çok özelliğimizle bağlantılı olabileceği düşüncesi yıllardır tartışılıyor. Özellikle Japonya'da oldukça popüler olan “Ketsueki-gata” yaklaşımı, A, B, AB ve 0 kan gruplarına birbirinden farklı kişilik özellikleri atfediyor.

Peki işin içine zekâ girdiğinde durum ne? 2014 yılında 364 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada dört kan grubu zihinsel yetenek testindeki performanslarına göre karşılaştırıldı. Sonuçlarda ise bir kan grubu diğerlerinin önüne geçti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kan grubunun zekâyla bağlantılı olup olmadığı 2014 yılında bir araştırmaya konu oldu.

Kan grubunun zekâyla bağlantılı olup olmadığı 2014 yılında bir araştırmaya konu oldu.

Kan gruplarına göre kişilik özellikleri belirleme fikri aslında hiç yeni değil. Özellikle Japonya'da “Ketsueki-gata” adıyla bilinen yaklaşım yıllardır oldukça popüler.

Bu inanışta A kan grubundakilerin daha dikkatli ve planlı, B grubundakilerin yaratıcı ve bağımsız, AB grubundakilerin analitik, 0 grubundakilerin ise liderlik özellikleri güçlü kişiler olduğu öne sürülüyor.

Elbette bunlar kan grubuna sahip herkes için geçerli olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış özellikler değil.

Kan gruplarıyla zekâ arasında gerçekten bir ilişki bulunup bulunmadığını inceleyen dikkat çekici araştırmalardan biri ise 2014 yılında Ürdün'de gerçekleştirildi.

Dr. Mohumad Saleh Atoom'un hazırladığı “Blood Groups and Their Relation with Intelligence Among a Sample of Jordanian Universities Students” başlıklı çalışma, Ağustos 2014'te kabul edildi ve Eylül 2014'te International Journal of Academic Research in Education and Review dergisinde yayımlandı.

Araştırmanın amacı oldukça netti: Farklı kan gruplarına sahip üniversite öğrencilerinin zihinsel yetenekleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek.

Araştırmaya 6 farklı üniversiteden toplam 364 öğrenci katıldı.

Araştırmaya 6 farklı üniversiteden toplam 364 öğrenci katıldı.

Araştırma 2012-2013 akademik yılının ikinci döneminde Ürdün'deki altı farklı üniversitede öğrenim gören öğrenciler üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya yaşları 18 ile 22 arasında değişen 364 üniversite öğrencisi dahil edildi. Üstelik kan grupları özellikle eşit dağıtıldı.

A, B, AB ve 0 kan gruplarının her birinden 91 öğrenci araştırmaya katıldı. Katılımcıların 182'si kadın, 182'si erkekti. Araştırmada Jerash Üniversitesi, Ürdün Üniversitesi, Yarmouk Üniversitesi, Philadelphia Üniversitesi, Irbid Ulusal Üniversitesi ve Al-Balqa Uygulamalı Üniversitesi öğrencilerinin verilerinden yararlanıldı.

Öğrencilerin kan grupları da yalnızca beyanlarına göre kabul edilmedi; araştırma kapsamında test edilerek doğrulandı. Ardından katılımcılara Otis-Lennon zihinsel yetenek testinden yararlanılarak hazırlanan 30 soruluk bir ölçüm uygulandı. Testte sözel anlama, sözel akıl yürütme, biçimsel akıl yürütme ve sayısal beceriler gibi farklı alanlar değerlendirildi.

Ve gelelim sonuca: Testte diğerlerini geride bırakan grup AB oldu!

Ve gelelim sonuca: Testte diğerlerini geride bırakan grup AB oldu!

Araştırmanın sonuçları karşılaştırıldığında en yüksek ortalama puana AB kan grubuna sahip öğrencilerin ulaştığı görüldü. Dört grubun testte elde ettiği ortalama puanlar şöyleydi:

AB kan grubu: 78

0 kan grubu: 70

A kan grubu: 69,5

B kan grubu: 66

Yani araştırmanın örneklemi içerisinde AB kan grubundaki öğrenciler en yüksek ortalamaya ulaşırken B kan grubu en düşük ortalamada kaldı. Burada küçük ama önemli bir ayrıntının altını çizelim: 78, 70 veya 66 gibi rakamlar katılımcıların standart IQ değerleri değil. Bunlar araştırmada kullanılan zihinsel yetenek ölçümünden elde edilen ortalama puanlar.

Araştırmada öğrencilerin akademik başarıları da ayrıca incelendi. Jerash Üniversitesinden 64 öğrencinin akademik verilerinin karşılaştırıldığı bölümde de AB kan grubundaki öğrenciler hem akademik başarı hem de zihinsel yetenek testi ortalamasında ilk sırada yer aldı.

Peki bu sonuç AB kan grubundakilerin daha zeki olduğunu kanıtlıyor mu?

Peki bu sonuç AB kan grubundakilerin daha zeki olduğunu kanıtlıyor mu?

İşin en önemli kısmı da tam olarak burada. Araştırmada AB kan grubunun diğer üç gruptan daha yüksek ortalamaya ulaşması dikkat çekici bir sonuç. Ancak 364 üniversite öğrencisinin dahil edildiği tek bir araştırma, AB kan grubuna sahip herkesin diğer insanlardan daha zeki olduğunu kanıtlamaya yetmiyor.

Nitekim araştırmacı da çalışmasının sonunda farklı yaş grupları, okullar ve üniversitelerde daha geniş örneklemlerle yeni çalışmalar yapılmasını öneriyor.

Kan gruplarıyla kişilik arasındaki ilişkiyi inceleyen daha geniş araştırmalarda ise farklı sonuçlara ulaşılmış durumda. Japon araştırmacı Kengo Nawata'nın yine 2014 yılında yayımlanan ve Japonya ile ABD'den 10 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği çalışmasında, değerlendirilen 68 kişilik özelliğinin 65'inde kan grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı.

Yani “AB kan grubundaki herkes daha zekidir” demek bilimsel açıdan doğru değil. Ancak 2014 tarihli bu araştırmanın kendi örneklemine baktığımızda sonuç oldukça net: Zihinsel yetenek testinde en yüksek ortalamaya ulaşan grup AB kan grubu olmuş.

Sizin kan grubunuz hangisi?

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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