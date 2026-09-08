En Sevdiğin Kahveyi Tahmin Ediyoruz!

Sen kahveyi sadece içmiyor, küçük bir keyif molasına dönüştürüyorsun. Kahvenin yoğunluğu kadar yumuşak dokusu ve sütle uyumu da senin için önemli. Bir fincan kahvenin yanında uzun sohbetler, güzel bir tatlı ve biraz da zaman istiyorsun. Bu yüzden latte gibi sütlü ve yumuşak içimli kahvelerin gönlündeki yeri ayrı. Café Aromis 8000 Serisi ile LatteGo Pro süt sistemi sayesinde sıcak veya soğuk, ipeksi süt köpüğüne sahip kahveler hazırlayabilir ve farklı kahve seçeneklerini evde deneyebilirsin.