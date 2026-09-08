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En Sevdiğin Kahveyi Tahmin Ediyoruz!

etiket En Sevdiğin Kahveyi Tahmin Ediyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
08.09.2026 - 12:56
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Kahve sipariş ederken ne istediğini hiç düşünmeden söyleyenlerden misin, yoksa menüyü baştan sona inceleyenlerden mi? Vereceğin cevaplarla kahve zevkini analiz ediyor ve en sevdiğin kahveyi tahmin ediyoruz.

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1. Sabah gözlerini açtığında aklına gelen ilk şey ne?

2. Kahveni nasıl içmeyi seversin?

3. Kahvenin yanında hangisini tercih edersin?

4. Hafta sonu sabahının favori planı hangisi?

5. Kahveni hazırlarken en çok neye dikkat edersin?

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6. Kahve içerken hangi manzarayı izlemeyi seçerdin?

7. Kahve molanı hangisiyle taçlandırırdın?

8. Yeni bir kahve çeşidi gördüğünde ne yaparsın?

Espresso!

Senin kahve zevkin net: yoğun, güçlü ve karakterli! Gereksiz süslemelerle aranı pek iyi tutmuyorsun, kahvenin kendisini hissetmek istiyorsun. Küçük bir fincanda büyük bir etki bırakmasını sevdiğin için espresso tam senlik. Evde kahve hazırlarken de yoğunluğu kendi damak zevkine göre ayarlayabilmek senin için büyük avantaj olur. Café Aromis 8000 Serisi, BrewExtract teknolojisiyle her demlemede daha fazla kahve çekirdeği kullanarak yoğun bir kahve deneyimi sunarken 7 farklı yoğunluk seviyesiyle kahveni istediğin noktaya getirmeni sağlıyor.

Latte!

Sen kahveyi sadece içmiyor, küçük bir keyif molasına dönüştürüyorsun. Kahvenin yoğunluğu kadar yumuşak dokusu ve sütle uyumu da senin için önemli. Bir fincan kahvenin yanında uzun sohbetler, güzel bir tatlı ve biraz da zaman istiyorsun. Bu yüzden latte gibi sütlü ve yumuşak içimli kahvelerin gönlündeki yeri ayrı. Café Aromis 8000 Serisi ile LatteGo Pro süt sistemi sayesinde sıcak veya soğuk, ipeksi süt köpüğüne sahip kahveler hazırlayabilir ve farklı kahve seçeneklerini evde deneyebilirsin.

Cold Brew!

Sen klasik kahve düzenini biraz fazla sıkıcı buluyor olabilirsin. Ferah, soğuk ve farklı tatları denemeye açık bir kahve tutkunu olduğun oldukça belli. Özellikle sıcak havalarda elinde buz gibi bir kahve olmadan dışarı çıkmak sana göre değil. Kahvede yenilik ararken lezzetten de ödün vermek istemiyorsun. Café Aromis 8000 Serisi, espressodan cold brew'a kadar 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek seçeneği sunduğu için senin gibi farklı kahveleri keşfetmeyi sevenlere geniş bir alan açıyor.

Flat White!

Sen kahvede dengeyi bulmuşsun. Ne kahvenin aromasını bastıracak kadar fazla süt ne de bütün gün aklından çıkmayacak kadar sert bir tat istiyorsun. Kahve ve sütün birbirini tamamlamasını, her yudumda ikisinin de kendini göstermesini seviyorsun. Detaylara önem verdiğin için kahvenin hazırlanışındaki küçük farkları bile fark etmen şaşırtıcı olmaz. Café Aromis 8000 Serisi, LatteGo Pro sistemiyle ipeksi süt köpüğü hazırlayabildiği gibi 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek seçeneğiyle kahve keyfini tek bir tarife bağlı bırakmıyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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