En Sevdiğin Kahveyi Tahmin Ediyoruz!
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Kahve sipariş ederken ne istediğini hiç düşünmeden söyleyenlerden misin, yoksa menüyü baştan sona inceleyenlerden mi? Vereceğin cevaplarla kahve zevkini analiz ediyor ve en sevdiğin kahveyi tahmin ediyoruz.
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1. Sabah gözlerini açtığında aklına gelen ilk şey ne?
2. Kahveni nasıl içmeyi seversin?
3. Kahvenin yanında hangisini tercih edersin?
4. Hafta sonu sabahının favori planı hangisi?
5. Kahveni hazırlarken en çok neye dikkat edersin?
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6. Kahve içerken hangi manzarayı izlemeyi seçerdin?
7. Kahve molanı hangisiyle taçlandırırdın?
8. Yeni bir kahve çeşidi gördüğünde ne yaparsın?
Espresso!
Latte!
Cold Brew!
Flat White!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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