En Kıdemli Derbeder Kişilerin Dinleyebileceği 12 Şarkı
En Kıdemli Derbeder Kişilerin Dinleyebileceği 12 Şarkı
En kıdemli derbeder kişilerin dinlerken keyif alabileceği şarkıları bu içerikte sıralıyoruz!
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1. Gece Yolcuları - Unut Beni
2. Barış Manço - Unutamadım
3. Selami Şahin & Burcu Güneş - Ben Bir Tek Kadın (Adam) Sevdim
4. Zakkum - Müsaade Senin feat. Ceylan Köse
5. İlyas Yalçıntaş - Dilberim
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6. Kahraman Deniz - Böyle Sever (Official Video)
7. Cem Adrian - Ela Gözlüm (Official Audio)
8. Söyle Sunam
9. Haluk Levent - Akşamlar
10. Melike Şahin - Tutuşmuş Beraber
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11. Tuna Kiremitçi & Ece Mumay - Yalnızlığıma Ver
12. PERA - Belki de Aşık Oldun
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