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En Kıdemli Derbeder Kişilerin Dinleyebileceği 12 Şarkı

etiket En Kıdemli Derbeder Kişilerin Dinleyebileceği 12 Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 23:13

En kıdemli derbeder kişilerin dinlerken keyif alabileceği şarkıları bu içerikte sıralıyoruz!

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1. Gece Yolcuları - Unut Beni

2. Barış Manço - Unutamadım

3. Selami Şahin & Burcu Güneş - Ben Bir Tek Kadın (Adam) Sevdim

4. Zakkum - Müsaade Senin feat. Ceylan Köse

5. İlyas Yalçıntaş - Dilberim

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6. Kahraman Deniz - Böyle Sever (Official Video)

7. Cem Adrian - Ela Gözlüm (Official Audio)

8. Söyle Sunam

9. Haluk Levent - Akşamlar

10. Melike Şahin - Tutuşmuş Beraber

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11. Tuna Kiremitçi & Ece Mumay - Yalnızlığıma Ver

12. PERA - Belki de Aşık Oldun

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