En Karanlık Sırlarını Paylaşarak "Beterin Beteri Varmış" Dedirten 15 Kişi
En Karanlık Sırlarını Paylaşarak "Beterin Beteri Varmış" Dedirten 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İster kötü huylu olsun ister iyi huylu olsun herkesin sakladığı sırlar vardır. Hadi bugün hep birlikte kullanıcıların bizlerle paylaştıkları en derin sırları nelermiş hep birlikte görelim...👇
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1. "Büyükbabam yıllar önce bir İtalyan restoranından baharatlık çalmıştı. Öldükten bir yıl sonra aynı restorana gittik. Onun onuruna, o baharatlıkla eşleşen bir çift baharatlık çaldım."
2. "Bir keresinde gittiğim bir tur sırasında parti için saklanan lezzetli tropikal meyvelenin büyük bir kısmını yemiştim ve suçu maymunlara atmıştım."
3. "Bir keresinde ispanyolca sınıfımda öyle kötü kokulu bir gaz çıkardım ki sınıfta gaz kaçağı olabileceğinden korktukları için sınıfı tahliye etmek zorunda kaldılar."
4. "Babamın arabasını park etmeye çalışırken duvara çarptım kimselere bir şey demeden arabayı geri yerine bıraktım. Bugüne kadar babam hala birilerinin park etmeye çalışırken arabaya çarptığını sanıyor."
5. "Aile yemeklerinde tatlıları hep gizliden yiyen benim ve kimse bunu bilmiyor."
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6. "Ailem evde çok mutlu olduğumu sanıyor asla bana ne kadar zarar verdiklerini anlamıyorlar. Yakında evi temelli terk ediceğim ve bunun farkında bile değiller."
7. "Evdeki tuvaleti yanlışlıkla kırdım ve suçu köpeğimize attım. Köpeğimiz büyük olduğu için kimse benden şüphelenmedi."
8. "Evin salonunda bazen idrar buluyoruz ve bunca zaman hep kedimizin yaptığını sanıyorduk. Bir gün su içmeye giderken kardeşimin salonda işerken gördüm ve kendisi uyurgezer olduğu için bunu yaptığının farkında değil. Kötü hissetmesin diye ona hiç gerçeği söylemedim."
9. "Öğretmenimiz bir gün yanlışlıkla sınav cevaplarını okulun sistemine yüklemişti ve kimse görmeden geri silmişti. Şans eseri o silmeden önce ben sistemdeydim ve dosyayı indirmiştim. Kimseye bundan bahsetmedim ve bir okul senemi yatarak geçirdim..."
10. "Küçükken pasta yapmaya çalışıp tüm mutfağı batırmış ve tüm suçu 3 yaşımdaki kardeşime atmıştım. Kendisi o zaman daha konuşamadığı için gerçeği kimseye söyleyememişti."
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11. "Evimizin bodrumunu bilerek su ile doldurdum böylece ailem evi satamayacaktı. Evden taşınmak istemiyordum ve bu yaptığım cidden işe yaramıştı."
12. "Çocukken yan komşumuzun süs eşyalarını çalıp bahçemize gömüyordum. Meğerse bu eşyalar pahalıymış ve bir gün komşumuz polisi çağırmak zorunda kalmış. O evden taşınalı yıllar oldu ve bugüne kadar kimse bu şuçun ardında benim olduğumu bilmiyor!"
13. "Bazen eşimle bir şeyler yerken güzel görünen kısmı kendime alıyorum ve diğer kısmı ona veriyorum..."
14. "10 yıldır birlikte olduğum eşime karşı artık hiçbir duygu beslemiyorum ama ondan boşanamıyorum çünkü çocuklarımız çok genç ve onlara zarar vermek istemiyorum."
15. "Eskiden okulu ekmek için bayılma taklidi yapıyordum ve herkese tansiyon hastalığımın olduğunu söylüyordum..."
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