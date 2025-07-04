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Seyahat
En İyi Tur Şirketi Hangisi? Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Tur Şirketleri

En İyi Tur Şirketi Hangisi? Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Tur Şirketleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 22:54

Türkiye’de turizm sektörü hızla büyürken, tatil planları yapanların karşısına sayısız tur firması seçeneği çıkıyor. Peki, en iyi tur firması hangisi? Hem kaliteli hizmet sunan hem de müşteri memnuniyetinde öncü olan şirketleri nasıl ayırt edebiliriz?

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Tur Firması Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Tur Firması Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Tur firması seçimi, seyahat deneyiminizin kalitesini doğrudan etkiler. Öncelikle firmanın TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) kayıtlı ve lisanslı olması gereklidir. Bu, yasal ve güvenilir hizmetin temel göstergesidir. Ayrıca, müşteri yorumları ve şikayet geçmişi incelenmeli, özellikle konaklama, ulaşım ve rehberlik kalitesi hakkında gerçek deneyimler göz önünde bulundurulmalıdır. Fiyat teklifleri karşılaştırılırken, sunulan hizmetlerin kapsamı, iptal-iade politikaları ve ek masraflar da dikkate alınmalıdır. Erken rezervasyon kampanyaları cazip görünse de, koşullar net ve şeffaf olmalıdır. Son olarak, firmanın tur programı içeriği ve esnekliği, rehber kalitesi ve müşteri desteği, tatilinizin sorunsuz geçmesi için kritik faktörler arasında yer alır.

Peki Türkiye'de en çok tercih edilen tur firmaları hangisi?

ETS Tur

ETS Tur

1991’den beri faaliyet gösteren ETS Tur, Türkiye’nin en köklü ve en çok tercih edilen tur firmalarından birisi. Yurtiçi ve yurt dışı kültür turları, doğa gezileri ve tatil paketleri sunuyor. Erken rezervasyon kampanyaları ile uygun fiyat avantajı sağlıyor.

Fiyatlar nasıl?

Ortalama bir İtalya turu 52 bin TL'den başlarken, yurtiçi turları ise 10 bin TL'den başlayabiliyor. Kullanıcılar genellikle rehber kalitesi ve tur programlarından memnun. Ancak bazı konaklama ve ulaşım şikayetleri de zaman zaman gündeme geliyor. Genel olarak profesyonel hizmet anlayışı ile öne çıkıyor.

Jolly Tur

Jolly Tur

Türkiye’nin en büyük tur operatörlerinden biri olan Jolly Tur, geniş destinasyon ağı ve yoğun erken rezervasyon kampanyalarıyla dikkat çeker.

Kullanıcılar ne diyor? Fiyatlar nasıl?

Yurtdışı turlarında fiyatlar 500 Euro’dan başlayıp destinasyona göre değişir. Kullanıcılar Jolly Tur’u ulaşım ağı ve geniş tur seçenekleri nedeniyle tercih ediyor. Fakat hijyen ve iade süreçleriyle ilgili bazı şikayetler mevcut. Müşteri hizmetlerinin yetersiz olduğu yönünde geri dönüşler bulunuyor. Yine de güvenilir bir firma olarak sektör liderleri arasındadır.

Prontotour

Prontotour

Pronto Tour, özellikle yurtdışı kültür turları ve vizesiz Balkan tur paketleriyle öne çıkıyor. İtalya, Balkanlar ve Yunan Adaları turları kullanıcılar arasında popüler. Firma, rehberlik hizmetleri ve zengin tur içerikleriyle takdir topluyor. Ancak iptal süreçleri ve iade konusunda zaman zaman gecikmeler yaşandığına dair kullanıcı yorumları mevcut. Tur organizasyonu ve müşteri memnuniyeti konusunda ise genel anlamda olumlu puanlar alıyor.

Setur

Setur

Setur, Koç Holding çatısı altında kurumsal ve bireysel seyahatler için geniş bir hizmet yelpazesi sunar. Erken rezervasyon avantajları, VIP turlar ve kişiye özel programlar ile sektörün önemli oyuncularından biridir. Yurtiçi ve yurt dışı turları geniş kapsamlıdır. Fiyatlar tur ve kategoriye göre farklılık gösterir ancak genellikle üst segmentte konumlanır. Kullanıcılar Setur’u profesyonel yaklaşımı ve kapsamlı hizmetleri nedeniyle tercih etmektedir. Şikayet oranı düşüktür, güvenilirlik ön plandadır.

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Coral Travel

Coral Travel

OTI Holding bünyesinde faaliyet gösteren Coral Travel, özellikle deniz tatili ve kayak turizmi alanında güçlüdür. 22 ülkede hizmet veriyor ve yılda milyonlarca yolcuya ulaşıyor.

Fiyatlar nasıl?

Tur paketleri genellikle 700-1200 Euro aralığında. Kullanıcılar otel kalitesi ve tur organizasyonunu beğenmekle birlikte bazı iletişim ve destek sorunları yaşandığını da belirtmektedir. Uluslararası standartlarda hizmet sunması Coral Travel’i cazip kılıyor.

Touristica

Touristica

Touristica, butik ve lüks yurtdışı turlarında öne çıkar. Kıbrıs, Yunan Adaları ve Akdeniz turlarında deneyimli rehberlerle kapsamlı programlar sunar. Tur fiyatları ortalama 800-1500 Euro arasında başlıyor. Kullanıcılar kaliteli hizmet ve rehberlikten memnun olsa da, fiyatların biraz yüksek olduğu yorumları var. Konfor ve özel hizmet arayanlar için tercih edilen firmalar arasındadır.

MNG Turizm

MNG Turizm

1999’dan beri hizmet veren MNG Turizm, A grubu acenta olarak güven sağlar. Hem yurtiçi hem yurtdışı organizasyonlarda konaklama, kültür turları ve gemi seyahatleri sunar. Fiyatlar geniş bir skalaya sahiptir. Kullanıcılar, profesyonel hizmet ve uygun fiyat politikası nedeniyle MNG Turizm’i tercih ediyor. Şikayetler genellikle bireysel sorunlarla sınırlı.

Kappa Tur

Kappa Tur

Kappa Tur, vizesiz yurtdışı turlarında ve grup seyahatlerinde öne çıkar. Erken rezervasyon kampanyalarıyla ekonomik seçenekler sunar. Ortalama tur fiyatları 400-700 Euro arasında değişiyor. Kullanıcılar uygun fiyat ve geniş tur seçeneklerinden memnun ancak bazı organizasyonel aksaklıklar yaşandığını da dile getiriyor. Genel olarak ekonomik ve deneyim odaklı seyahat isteyenlerin favorisi.

En İyi Tur Firması Hangisi?

En İyi Tur Firması Hangisi?

En Uygun Fiyatlı Tur Firmaları

Kappa Tur ve Jolly Tur, erken rezervasyon kampanyaları ve ekonomik tur seçenekleri ile fiyat avantajı sağlamaktadır. Özellikle vizesiz Balkan turları ekonomik tatil arayanlar için önceliklidir.

En Yüksek Müşteri Memnuniyeti Sağlayan Firmalar

ETS Tur ve Pronto Tour, rehberlik kalitesi, tur programlarının zenginliği ve müşteri hizmetleri bakımından olumlu kullanıcı yorumları almaktadır.

En Güvenilir ve Profesyonel Hizmet Sunan Firmalar

Setur ve MNG Turizm, kurumsal yapıları, uzun yıllara dayanan deneyimleri ve düzenli hizmet anlayışlarıyla sektörün güvenilir firmaları arasında yer almaktadır.

Yurtdışı Kültür Turları Konusunda Öne Çıkan Firmalar

Pronto Tour ve Touristica, kapsamlı yurtdışı kültür turları ve deneyimli rehberlik hizmetleriyle tercih edilmektedir.

En Çok Tercih Edilen Tatil Paketleri Sunan Firmalar

Jolly Tur ve Coral Travel, geniş destinasyon seçenekleri ve kapsamlı tatil paketleriyle yıl boyunca en çok tercih edilen tur operatörlerindendir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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