En İyi Tur Şirketi Hangisi? Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Tur Şirketleri

1991’den beri faaliyet gösteren ETS Tur, Türkiye’nin en köklü ve en çok tercih edilen tur firmalarından birisi. Yurtiçi ve yurt dışı kültür turları, doğa gezileri ve tatil paketleri sunuyor. Erken rezervasyon kampanyaları ile uygun fiyat avantajı sağlıyor.

Fiyatlar nasıl?

Ortalama bir İtalya turu 52 bin TL'den başlarken, yurtiçi turları ise 10 bin TL'den başlayabiliyor. Kullanıcılar genellikle rehber kalitesi ve tur programlarından memnun. Ancak bazı konaklama ve ulaşım şikayetleri de zaman zaman gündeme geliyor. Genel olarak profesyonel hizmet anlayışı ile öne çıkıyor.