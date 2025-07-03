En İyi Protein Tozu Hangisi? Protein Tozu Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sizlerin de bildiği üzere,yoğun egzersizler sonrası vücudun toparlanması ve kas dokusunun onarımı için protein alımı büyük önem taşır. Günlük beslenmeyle yeterli proteini almak her zaman mümkün olmadığından birçok sporcu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla protein tozu takviyelerine yöneliyor. Peki, hangi protein tozu tercih edilmeli? Hangi tür ne işe yarar ve kimler için uygundur? Gelin, en yaygın protein tozu çeşitlerine ve Türkiye'de en çok tercih edilen ürünlere birlikte göz atalım.