En İyi JENNIE Parçasını Seçiyoruz!
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Güney Koreli eşsiz sanatçı JENNIE son dönemlerde oldukça gündemde. Kabul edelim her şarkısı ayrı güzel... Ama bazıları var ki... İşte bu sefer sizin oylarınızla en iyi JENNIE parçasını seçiyoruz!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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