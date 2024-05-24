En İyi Harry Potter Filminin Yönetmeninden 20 Yıl Sonra Aşırı Trajikomik Bir İtiraf Geldi!
En İyi Harry Potter Filminin Yönetmeninden 20 Yıl Sonra Aşırı Trajikomik Bir İtiraf Geldi!
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminin yönetmeni Alfonso Cuarón, filmin 20. yılı dolayısıyla çok ilginç bir itirafta bulundu. Detaylar içerikte!
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2004 yılında vizyona giren Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi, eleştirmenler ve serinin hayranları tarafından diğerlerine kıyasla en iyi film olarak değerlendirilir. Hiç şüphesiz bu başarıda Alfonso Cuarón'un yönetmenliği vardır.
Harry Potter serisinin üçüncüsünün üzerinden 20 yıl geçti. Geçtiğimiz günlerde bu yıldönümü vesilesiyle yönetmen Alfonso Cuarón Total Film'e konuştu ve filmin yönetmenliğinin kendisine teklif edildiğinde verdiği tepkiyi anlattı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre Cuarón, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmini çekmeyi neredeyse reddedecekmiş. Onu bu karardan vazgeçiren ise Hellboy, Pan'ın Labirenti ve Pinokyo filmleriyle bilinen yönetmen Guillermo del Toro olmuş.
Alfonso Cuarón yaptığı açıklamada,
Tabii daha sonrasını biliyorsunuz. 2001'de İspanyolca erotik drama Ananı Da!' (Y Tu Mamá También) filmini çekmişti kendisi ve meslektaşının 'aklını başına al' şeklinde uyarısından sonra Harry Potter filmini kabul etti. Kaldı ki Harry Potter filmlerinin yapımcısı David Heyman, onun erotik dramasını tuhaf bulduğu ama sevdiği için seçmişti.
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