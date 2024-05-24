En İyi Harry Potter Filminin Yönetmeninden 20 Yıl Sonra Aşırı Trajikomik Bir İtiraf Geldi!

'Kafam karışmıştı çünkü böyle bir film çekmek gündemimde değildi. Harry Potter ve büyücülük dünyası benim yaptığım işlerden tamamen farklıydı. Ben de bu konuyu Guillermo del Toro'yla konuştum. Ona, bu film için beni istemeleri gerçekten garip dedim. Guillermo del Toro da bana 'Harry Potter'ı okumadığını nasıl söylersin. Sen kibirli bir pisliksin' dedi.