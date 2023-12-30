Harry Potter'ın Vaftiz Babasından Oyunculuk İtirafı: "Keşke Kitapları Okusaydım"
Harry Potter'ın Vaftiz Babasından Oyunculuk İtirafı: "Keşke Kitapları Okusaydım"
Oscarlı oyuncu Gary Oldman, katıldığı bir podcast'te özeleştiride ve itirafta bulunu. Harry Potter serisinde önemli bir karaktere sahip olan Oldman'ın itirafı herkesi güldürdü.
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Harry Potter film serisininde önemli bir role sahip olan Sirius Black rolüne hayat veren “Harry Potter" yakın zamanda katıldığı bir podcast'te oyunculuğu hakkında konuştu.
Oscarlı ünlü oyuncu "Happy Sad Confused" podcast'inde kariyeri ve oyunculuğu hakkında konuştu.
Oldman, "Harry Potter" serisinin dört filmi olan "Azkaban Tutsağı", "Ateş Kadehi", "Zümrüdüanka Yoldaşlığı" ve "Ölüm Yadigarları: Bölüm 2"de Sirius Black karakterini canlandırdı. Ayrıca 2022'deki "Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts'a Dönüş" özel bölümünde de yer almıştı.
Filmlerdeki performansını vasat bulan Oldman, "Belki de merhum rol arkadaşı Alan Rickman'ın yaptığı gibi kitapları okusaydım, her şey daha farklı olabilirdi. Dürüst olmak gerekirse, ne olacağını bilseydim, senaryoyu daha farklı oynardım." dedi.
Yalnızca "Sirius Black" oyunculuğu hakkında konuşmayan Oldman, oyunculuk portföyü hakkında özeleştiri yaparak, kendi eserindeki kusurların "bir sonraki şeyi daha iyi hale getirme" isteğinden kaynaklandığını belirtti ve "Her şeyi yakıp yeniden yapardım" dedi.
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65 yaşındaki Oldman, "Harry Potter" filmlerinde Potter'ın uzun süredir kayıp olan vaftiz babası olan 'Sirius Black' oyunculuğuyla tekrar popüler isimler arasına girmişti.
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