Harry Potter Serisinde Sirius Black'i Canlandıran Oyuncudan Ruh Emici Öpücüğü İtirafı Geldi
Harry Potter Serisinde Sirius Black'i Canlandıran Oyuncudan Ruh Emici Öpücüğü İtirafı Geldi
Kaynak: https://www.haberturk.com/gary-oldman...
Harry Potter serisinde Sirius Black karakterine hayat veren Gary Oldman, rolüyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Bu itiraflarından biri de filmde çekerken en çok zorlandığı sahneydi. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çok yönlü oyunculuk yeteneğiyle tanınan İngiliz aktör Gary Oldman, hatırlarsanız eğer dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Harry'nin vaftiz babası Sirius Black karakterine hayat vermişti.
Oldman'ı ilk defa serinin üçüncüsü olan Azkaban Tutsağı'nda ekranlarda görmüştük. Bu filmde Sirius Black, Azkaban hapishanesinden kaçan ünlü bir seri katildi.
Sirius Black karakterini daha sonra Ateş Kadehi ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmlerinde de izlemiştik. Fakat serinin beşinci filminde Black Sihir Bakanlığındaki bir savaş sırasında maalesef trajik bir şekilde ölmüş, Harry zaten çok geç bulduğu vaftiz babasından yoksun kalmıştı.
Oldman'ın dikkat çeken bir itirafı da Harry Potter serisinde en çok zorlandığı şeyle ilgiliydi. 65 yaşındaki ünlü İngiliz oyuncu konuk olduğu 'Happy Sad Confused' adlı podcastte Sirius Black'i oynarken en çok zorlandığı sahneyi itiraf etti.
Oldman yaptığı itirafta şu sözleri dile getirdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oldman, "O sahnede bir nevi ölüydüm ve ruhum bedenimi terk ediyordu. Sahneyi çekerken bir hafta boyunca donmuş gölün kenarında yatmak zorunda kaldım. Gerçekten çok zordu" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda