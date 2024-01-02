Harry Potter Serisinde Sirius Black'i Canlandıran Oyuncudan Ruh Emici Öpücüğü İtirafı Geldi

'Sirius Black'i oynarken en zorlandığım sahne Azkaban Tutsağı'nda ruh emiciler benim ruhumu emerken donmuş bir gölün kenarında yüzüstü yattığım sahneydi. Soğukta uzun süre hareketsiz bir şekilde yatmak gerçekten fiziksel olarak beni rahatsız etti.'