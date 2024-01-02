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Harry Potter Serisinde Sirius Black'i Canlandıran Oyuncudan Ruh Emici Öpücüğü İtirafı Geldi

Harry Potter Serisinde Sirius Black'i Canlandıran Oyuncudan Ruh Emici Öpücüğü İtirafı Geldi

Sinema Harry Potter film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 09:27

Harry Potter serisinde Sirius Black karakterine hayat veren Gary Oldman, rolüyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Bu itiraflarından biri de filmde çekerken en çok zorlandığı sahneydi. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.haberturk.com/gary-oldman...
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Çok yönlü oyunculuk yeteneğiyle tanınan İngiliz aktör Gary Oldman, hatırlarsanız eğer dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Harry'nin vaftiz babası Sirius Black karakterine hayat vermişti.

Çok yönlü oyunculuk yeteneğiyle tanınan İngiliz aktör Gary Oldman, hatırlarsanız eğer dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Harry'nin vaftiz babası Sirius Black karakterine hayat vermişti.

Oldman'ı ilk defa serinin üçüncüsü olan Azkaban Tutsağı'nda ekranlarda görmüştük. Bu filmde Sirius Black, Azkaban hapishanesinden kaçan ünlü bir seri katildi.

Sirius Black karakterini daha sonra Ateş Kadehi ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmlerinde de izlemiştik. Fakat serinin beşinci filminde Black Sihir Bakanlığındaki bir savaş sırasında maalesef trajik bir şekilde ölmüş, Harry zaten çok geç bulduğu vaftiz babasından yoksun kalmıştı.

Sirius Black karakterini canlandıran Gary Oldman, geçtiğimiz günlerde karakteriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Oldman, karakteri vasat bir şekilde canlandırdığını dile getirdi. Ayrıntıları bu içerikten okuyabilirsiniz:

Oldman'ın dikkat çeken bir itirafı da Harry Potter serisinde en çok zorlandığı şeyle ilgiliydi. 65 yaşındaki ünlü İngiliz oyuncu konuk olduğu 'Happy Sad Confused' adlı podcastte Sirius Black'i oynarken en çok zorlandığı sahneyi itiraf etti.

Oldman'ın dikkat çeken bir itirafı da Harry Potter serisinde en çok zorlandığı şeyle ilgiliydi. 65 yaşındaki ünlü İngiliz oyuncu konuk olduğu 'Happy Sad Confused' adlı podcastte Sirius Black'i oynarken en çok zorlandığı sahneyi itiraf etti.

Oldman yaptığı itirafta şu sözleri dile getirdi:

Oldman yaptığı itirafta şu sözleri dile getirdi:

'Sirius Black'i oynarken en zorlandığım sahne Azkaban Tutsağı'nda ruh emiciler benim ruhumu emerken donmuş bir gölün kenarında yüzüstü yattığım sahneydi. Soğukta uzun süre hareketsiz bir şekilde yatmak gerçekten fiziksel olarak beni rahatsız etti.'

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Oldman, "O sahnede bir nevi ölüydüm ve ruhum bedenimi terk ediyordu. Sahneyi çekerken bir hafta boyunca donmuş gölün kenarında yatmak zorunda kaldım. Gerçekten çok zordu" dedi.

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