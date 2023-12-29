Kara Murat Filminde Birden Fazla Oyuncuyu Seslendirerek Rekor Kıran Şener Şen'in Sesine Hayran Kalacaksınız!
Kara Murat Filminde Birden Fazla Oyuncuyu Seslendirerek Rekor Kıran Şener Şen'in Sesine Hayran Kalacaksınız!
Kaynak: https://twitter.com/EfsoSahne/status/...
Türk sinemasının en başarılı oyuncularından biri olan Şener Şen, harika performansları kadar seslendirme sanatçılığı ile de ne kadar usta bir sanatçı olduğunu bizlere göstermiştir. Bir filmde birden fazla oyuncuyu seslendiren Şen'in oynadığı karakterlere gelin hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk sinemasının en başarılı isimlerinden biri hiç kuşkusuz Şener Şen'dir. 82 yaşındaki oyuncu sinema ve dizi kariyeri boyunca hepimin hafızalarına kazınan sayısız yapımda oynamıştır.
1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ‘'Badi Ekrem'’ tiplemesiyle İnek Şaban ile harika bir ikili oluşturmuş,
... 70'li ve 80'li yıllarda Türk sinemasında adeta bir kült haline gelen Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde rol almıştır.
Usta oyuncu Züğürt Ağa, Milyarder, Muhsin Bey, Arabesk, Eşkıya ve Kabadayı filmlerindeki benzersiz rolleriyle kendine hayran bırakmıştır.
Şener Şen'in bu denli başarılı oyunculuğunu yanı sıra harika bir seslendirme sanatçısı da olduğunu biliyor muydunuz? Usta oyuncu, Baba Bizi Eversene filminde Bilge Zobu'yu, Bitirim Kardeşler filminde Kayhan Yıldızoğlu'nu ve Almanyalı Yarim filminde Sami Hazinses'i seslendirmiştir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ama içlerinden bir film var ki Şener Şen'in birden fazla oyuncuyu seslendirmesiyle oyuncunun seslendirme kariyerinde adeta bir rekor olmuştur. 1975 yılı yapımı Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı filminde Şen, tam tamına 8 farklı oyuncusuyu seslendirmiştir.
Twitter'da @EfsoSahne adlı hesabın paylaştığı bu derleme videoda o sahneleri izleyebilirsiniz. Bu arada videoda 7 kişi olarak sayabilirsiniz. Çünkü sekizinci karakterin kim olduğunu bilmiyoruz:
Siz oyuncunun bu rekoru hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda