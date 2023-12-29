Kara Murat Filminde Birden Fazla Oyuncuyu Seslendirerek Rekor Kıran Şener Şen'in Sesine Hayran Kalacaksınız!

Türk sinemasının en başarılı oyuncularından biri olan Şener Şen, harika performansları kadar seslendirme sanatçılığı ile de ne kadar usta bir sanatçı olduğunu bizlere göstermiştir. Bir filmde birden fazla oyuncuyu seslendiren Şen'in oynadığı karakterlere gelin hep birlikte bakalım.