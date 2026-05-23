article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
En Çok Coverlanan Şarkılar

etiket En Çok Coverlanan Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
23.05.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı şarkıları sadece bir kere dinlemek yetmez... Öyle çok sevilir ki resmen her yeni nesilde şarkı tekrar doğar. Kimi akustik versiyon olur, kimi rock’a çevrilir, kimi düğünde çalar, kimi dizide tekrar patlar. İşte müzik dünyasının ortak malı olmuş birbirinden iyi şarkılar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. I Will Always Love You – Dolly Parton

Birçok kişi bu şarkıyı Whitney Houston'la tanısa bile aslında bu şarkının gerçek sahibi Dolly Parton'dur. Sonrasında yüzlerce sanatçı tarafından söylense de Dolly'nin verdiği duygu kesinlikle bambaşka.

2. Hallelujah – Leonard Cohen

Bu şarkı cover dünyasının açık ara yıldızlarından biri. Jeff Buckley de bu şarkıyı yorumlayan isimlerden biri. Film sahnelerinden yarışma programlarına kadar her yerde karşımıza çıktı.

3. Yesterday – The Beatles

Bu şarkı müzik tarihinin en çok coverlanan şarkılarından biri olarak gösteriliyor. Melodisi o kadar güçlü ki bu şarkıyı herkes söyledi. Sade ama unutulmaz yapısıyla herkesin dokunmak istediği eserlerden bir tanesi...

4. Imagine – John Lennon

Barış, umut ve sade piyano… Daha ne olsun? Bundan dolayı da yıllar boyu birçok sanatçı kendi tarzına göre bu şarkıyı yorumladı. Kimi dev konserlerde söylerken kimisi de odasında seslendirdi.

5. . Respect – Otis Redding / Aretha Franklin

Şarkının ilk hali Otis Redding’e ait olsa da Aretha Franklin onu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Sonrasında da elbette sayısız sanatçı seslendirdi. Fakat şarkının enerjisi ve tavrı hiç değişmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Stand By Me – Ben E. King

Film müziklerinde, sokak performanslarında ve düğünlerde bile karşımıza çıkıyor. Çok farklı tarzlarda tekrar tekrar yorumlandı.

7. My Way – Frank Sinatra

Bu şarkı Sinatra ile özdeşleşse de dünya çapında sayısız sanatçı söyledi. Sanki bu şarkı hayatın final müziği gibi hissettiriyor.

8. Killing Me Softly With His Song – Roberta Flack

Duygusal yoğunluğu çok yüksek bir parça olduğu için yıllarca yeniden yorumlandı. Narin bir başlangıç yapıp etkisini yavaş yavaş artıran nadir parçalardan bir tanesi.

9. Summertime – George Gershwin

Bu şarkı caz dünyasının oyun alanı gibi. Bu şarkı belki de binlerce kez yorumlanmış olabilir. Yorumlayan herkes kendi ruhundan bir parça kattı ve hepsi de birbirinden kaliteliydi.

10. Can’t Help Falling in Love – Elvis Presley

Romantik şarkı listelerinin her zaman en üst sıralarında yer alan şarkılardan biridir. Elvis'in mirasını taşıyan bu şarkı sevgi temalı şarkıların güvenli limanı resmen.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın