En Az On Sene İçinde Önemini Yitirerek Yeryüzünden Silinip Gidecek 15 Durum
En Az On Sene İçinde Önemini Yitirerek Yeryüzünden Silinip Gidecek 15 Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak: En az 10 sene içerisinde bugünkü popülaritesini yitirerek tarihe gömülecek şeyleri paylaşan Reddit kullanıcıları ilginç cevaplar verdi. 👇
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1. "Bence en az 10 seneye tüm ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetleri bir arada toplanarak 'kablolu televizyon' misali herkes için izlenilebilir olacak."
2. "İnsanlara hayatlarının aşkını bulma vaatlerini veren randevulaşma uygulamaları."
3. "Kesinlikle mahremiyetimize dair bir şey kalmayacağı kesin... Çoktan kalmadı."
4. "Yapay zeka sağ olsun, 10 yıla birçok meslek grubunun yok olacağını düşünüyorum."
5. "Gazeteler. Zaten okuyan kişi oranında yüksek bir düşüş var, gazete basmayı da durdururlar."
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6. "Kutuplardan geriye bir şey kalmamasından korkmuyorum değil."
7. "Soğuk kış geceleri olmayacak. Mikrobu kıran ve bir türlü ısınamadığımız o soğuklar geri de gelmeyecek."
8. "Sanırım yazılımcılara gerek kalmayacak çünkü yapay zeka yazılım sektöründe de üstünlük kurmaya başladı."
9. "Şanslıysak influencer ve sosyal medya fenomenleri de tarih olur. Her gün bir yenisi çıkıyor, bari ünlenmeyi bıraksınlar."
10. "Emeklilik de uzak bir hayal olacak çünkü her şey çok pahalanıyor. Böyle bir dünyada emeklilik uzak bir hayal olarak kalır."
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11. "Orta sınıf. Zaten orta sınıf yavaş yavaş silinmeye başladı bile."
12. "Bana öyle geliyor ki sabit işler de tarihe gömülmeye hazır. İnsanlar daldan dala atlıyor ve yeni alanlar keşfetmeye daha istekliler."
13. "TikTok ve TikTok akımlarının hayatımızdan çıkacağını ve hepsini utanç verici birer anı olarak hatırlayacağımızı düşünüyorum."
14. "Bence 10 yıla grafik tasarım alanında meslek kalmayacak çünkü yapay zeka çoktan o alana el attı."
15. "Alışveriş merkezleri. Online alışveriş her geçen gün daha da yayılıyor."
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