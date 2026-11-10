LÖSEV Dünyayı Sallıyor! LÖSEV'den 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Umudun Dansı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürdü. 8 Kasım 1998’de kurulan LÖSEV, bu anlamlı haftayı lösemili çocuklara ve ailelerine armağan etti. Her yıl çeşitli etkinliklerle lösemi konusunda toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen LÖSEV, bu yıl da dansın birleştirici gücünü kullanarak farkındalık yarattı.

Lösemili Çocuklar Haftası, lösemiyle mücadele eden çocukların yaşadıklarına dikkat çekmek, erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak ve toplumda farkındalığı artırmak açısından büyük önem taşıyor. LÖSEV, bu özel hafta kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla lösemili çocukların yanında olmaya ve onların mücadelesine destek olmaya davet etti.