LÖSEV Dünyayı Sallıyor! LÖSEV'den 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Umudun Dansı
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LÖSEV gönüllüleri, Bağdat Caddesi ve İstanbul’un simge noktalarında “Sallayalım Dünyayı” şarkısıyla lösemiye karşı farkındalık yaratmak için dans etti.
LÖSEV Gönüllüleriyle Dünyayı Sallıyor
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