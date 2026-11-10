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LÖSEV Dünyayı Sallıyor! LÖSEV'den 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Umudun Dansı

LÖSEV Dünyayı Sallıyor! LÖSEV'den 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Umudun Dansı

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10.11.2026 - 14:16
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LÖSEV gönüllüleri, Bağdat Caddesi ve İstanbul’un simge noktalarında “Sallayalım Dünyayı” şarkısıyla lösemiye karşı farkındalık yaratmak için dans etti.

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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürdü. 8 Kasım 1998’de kurulan LÖSEV, bu anlamlı haftayı lösemili çocuklara ve ailelerine armağan etti. Her yıl çeşitli etkinliklerle lösemi konusunda toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen LÖSEV, bu yıl da dansın birleştirici gücünü kullanarak farkındalık yarattı.

Lösemili Çocuklar Haftası, lösemiyle mücadele eden çocukların yaşadıklarına dikkat çekmek, erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak ve toplumda farkındalığı artırmak açısından büyük önem taşıyor. LÖSEV, bu özel hafta kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla lösemili çocukların yanında olmaya ve onların mücadelesine destek olmaya davet etti.

LÖSEV Gönüllüleriyle Dünyayı Sallıyor

LÖSEV Gönüllüleriyle Dünyayı Sallıyor

LÖSEV’in bu yılki farkındalık çalışması kapsamında, 24 Ekim Cumartesi günü Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’da yüzlerce LÖSEV gönüllüsünün katılımıyla bir flashmob çekimi gerçekleştirildi. Yonca Evcimik’in “Sallayalım Dünyayı” şarkısı eşliğinde yapılan çekimde Yonca Evcimik de gönüllülerle birlikte dans etti.

Farkındalık çalışması Bağdat Caddesi’yle sınırlı kalmadı. İstanbul’un farklı noktalarına taşınan çekimlerde Kadıköy Boğa Heykeli, Karaköy, İstanbul’un sembolik vapurları, Galata Kulesi gibi şehrin simge noktalarında da LÖSEV gönüllüleri dans ederek lösemiye dikkat çekti.

Şarkının sahibi Yonca Evcimik’in de yer aldığı projeye, Aytunç Bentürk ve Adda Dans Okulu ekibi de destek verdi. Sanatçılar ve dansçılar projede gönüllü olarak yer alırken, Brandsmaker Agency de çekim desteği sağladı.

Müzik ve dans eşliğinde gerçekleştirilen bu çalışma ile lösemili çocukların verdiği mücadeleye dikkat çekilmesi ve toplumda farkındalık yaratılması amaçlandı. Hazırlanan flashmob videosu, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında paylaşılmak üzere hazırlandı.

LÖSEV, Türkiye'yi Turuncuya Boyuyor

LÖSEV, Türkiye'yi Turuncuya Boyuyor

LÖSEV, 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yürüttüğü “Türkiye’yi Turuncuya Boyuyoruz” farkındalık çalışmasıyla lösemiye karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledi. Lösemili çocukların mücadelesine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında Türkiye’nin farklı noktalarında farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Haftası boyunca farklı tarihlerde gerçekleştirilen aydınlatmalarla simge yapılar turuncu ışıklarla aydınlatıldı. Galata Kulesi, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi Türkiye’nin önemli simgelerinin yanı sıra, dünyanın tanınmış doğal güzelliklerinden Niagara Şelalesi de belirlenen tarihlerde turuncu ışıklarla buluştu. 7 Kasım’da Niagara Şelalesi’nde gerçekleştirilen turuncu aydınlatma da bu farkındalık hareketinin uluslararası boyutuna dikkat çekti.

LÖSEV, turuncu farkındalık çalışmalarıyla toplumun her kesimini lösemili çocukların ve ailelerinin yanında olmaya davet etti. Kurumlar, kuruluşlar, okullar, üniversiteler ve vatandaşlar da turuncu kıyafetleri, etkinlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla bu çağrıya destek verdi.

Lösemi Tedavi Edilebilen Bir Hastalıktır

Lösemi Tedavi Edilebilen Bir Hastalıktır

LÖSEV, löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek erken tanı ve tedavi sürecinin önemini vurguladı. Lösemili çocukların tedavi sürecinde ve sonrasında ihtiyaç duydukları desteği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren LÖSEV, toplumun her kesimini lösemi konusunda bilinçlenmeye ve çocukların yaşam mücadelesine destek olmaya davet etti.

LÖSEV, 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda tüm kurumları, kuruluşları, okulları, üniversiteleri ve gönüllüleri lösemili çocukların yanında olmaya, farkındalık çalışmalarına destek vermeye ve Türkiye’yi umudun rengi turuncuya boyamaya davet etti.

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