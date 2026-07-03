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Emirates'in Yeni Nesil Premium Lounge Konsepti İstanbul'a da Geliyor!

Emirates'in Yeni Nesil Premium Lounge Konsepti İstanbul'a da Geliyor!

Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
03.07.2026 - 13:42
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Havalimanı denince aklınızda artık yorucu bir yer canlanmasın. Emirates, havalimanındaki yolcu deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyerek yeni nesil lounge konseptini hayata geçiriyor. Dünyanın önemli şehirlerinde kademeli olarak hayata geçen konseptin, İstanbul Havalimanı'nda da Ekim ayında hizmete açılması planlanıyor.

Peki Emirates'in yeni nesil premium lounge konseptinde neler var?

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Emirates, yeni nesil lounge konseptini tanıttı.

Emirates, yeni nesil lounge konseptini tanıttı.

Yeni nesil lounge konseptinde yolculara uçuş öncesinde premium bir deneyim sunulacak. Yeni konsept, bu yıl boyunca dünyanın önemli şehirlerinde kademeli olarak hayata geçirilecek. Küresel dönüşüm kapsamında İstanbul'daki Emirates Lounge'un da Ekim ayında yeni konseptiyle yolcularını ağırlamaya başlaması planlanıyor.

Emirates, yeni nesil lounge konsepti kapsamında her bir lounge'a 50 milyon AED'nin üzerinde yatırım yaptı. Böylece, küresel ağdaki premium hizmet standartları oldukça yükselmiş oldu. Yeni tasarım; Emirates'in misafirperverlik, lüks ve inovasyonu bir araya getiren hizmet anlayışını daha da ileri seviyeye taşıyor.

Peki yeni tasarımda neler var?

Peki yeni tasarımda neler var?

Yeni konsept, aslında Emirates'in en yeni kabin içi tasarım anlayışını havalimanı deneyimine taşıyor. Yolcular, çağdaş mimarinin, özenle seçilmiş mobilyaların, entegre dijital teknolojilerin ve bulunduğu ülke ve şehirden ilham alan gastronomi seçeneklerinin tasını çıkarıyor. Ayrıca yolcular, uzman barista ve içecek uzmanlarının hazırladığı özel içeceklerle keyifli vakit geçiriyor.

Uçuş öncesinde ayrıcalıklı bir hizmet sunulurken yolcuların farklı ihtiyaçlarına göre çalışma, yemek, dinlenme ve sosyalleşme alanlarının olduğu görülüyor.

Emirates Başkan Yardımcısı ve Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Başkanı Adel Al Redha, yeni konseptle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: 'Yeni nesil lounge konseptimize yaptığımız yatırım, Emirates'in yolculuğun her aşamasında kesintisiz ve premium bir deneyim sunma kararlılığını yansıtıyor. Bu yeni lounge'lar, Emirates'in simgesi haline gelen üstün misafirperverlik anlayışını, yenilikçiliği ve lüks tasarımı bir araya getirerek müşterilerimizin seyahat öncesinde dinlenebileceği, yemek yiyebileceği ve konfor içinde yolculuklarına hazırlanabileceği özel alanlar sunuyor. Bu konsepti küresel ağımız genelinde yaygınlaştırdıkça havalimanı lounge'ları için yeni bir standart belirleyecek ve premium hizmet anlayışımızı daha da güçlendireceğiz.'

Konfor, tasarım, ayrıcalık...

Konfor, tasarım, ayrıcalık...

Emirates'in yenilenen kabin içi tasarımından ilham alan konseptte 50'den fazla tasarım yeniliği bulunduğu belirtiliyor. İhtiyaçlara yönelik tasarlanan farklı alanlarda, zarif aydınlatmalar, balıksırtı desenli zeminler, mermer ve altın detaylı eşyalar kullanılıyor. Yalnızca verilen hizmet değil, tasarım da yolculara premium hissettiriyor. 

Yeni Emirates Lounge'lar, seyahat sırasında çalışmak veya bağlantıda kalmak isteyen yolculara da sosyalleşmek isteyen yolculara da kullanım alanları sunuyor.

İtalyan çevre dostu deri koltuklar, her koltukta bulunan kablosuz şarj üniteleri, yerel sanatçılar ile Emirlik kültürüne ayrılan özel sanat duvarı...

E tabii Emirates'in simgesi haline gelen Rolex dünya saatleri de olmazsa olmaz!

Havalimanında, yolculara özel canlı gastronomi alanı.

Havalimanında, yolculara özel canlı gastronomi alanı.

Yeme-içme alanları, şeflerin yemekleri misafirlerin önünde hazırladığı canlı gastronomi deneyimi etrafında yeniden tasarlandı. Uluslararası mutfaklardan seçkilerin yanı sıra bölgesel spesiyaller ve bulunduğu destinasyonun öne çıkan lezzetlerini buluşturan mutfak, herkesin damak tadına hitap ediyor. 

Sadece yemek konusunda değil, içecek konusunda da misafirleri özel bir menü bekliyor. İçecek uzmanları tarafından yerel tatlardan ilham alan kokteyller, alkolsüz kokteyller, özel kahveler ve el yapımı çaylar... 

Aktarmalı seyahat eden yolcular da unutulmadı. Quiet Zone (Sessiz Dinlenme Alanı) konforlu koltuklar, yumuşak aydınlatma, battaniye, uyku maskesi ve kulak tıkacı gibi dinlenmeyi destekleyen olanaklarla sakin bir ortam sunuyor. 

İstanbul Havalimanında da Emirates Lounge'un Ekim ayında yeni konseptiyle hizmete açılması planlanıyor.

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