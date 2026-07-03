Emirates'in Yeni Nesil Premium Lounge Konsepti İstanbul'a da Geliyor!

Yeni konsept, aslında Emirates'in en yeni kabin içi tasarım anlayışını havalimanı deneyimine taşıyor. Yolcular, çağdaş mimarinin, özenle seçilmiş mobilyaların, entegre dijital teknolojilerin ve bulunduğu ülke ve şehirden ilham alan gastronomi seçeneklerinin tasını çıkarıyor. Ayrıca yolcular, uzman barista ve içecek uzmanlarının hazırladığı özel içeceklerle keyifli vakit geçiriyor.

Uçuş öncesinde ayrıcalıklı bir hizmet sunulurken yolcuların farklı ihtiyaçlarına göre çalışma, yemek, dinlenme ve sosyalleşme alanlarının olduğu görülüyor.

Emirates Başkan Yardımcısı ve Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Başkanı Adel Al Redha, yeni konseptle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: 'Yeni nesil lounge konseptimize yaptığımız yatırım, Emirates'in yolculuğun her aşamasında kesintisiz ve premium bir deneyim sunma kararlılığını yansıtıyor. Bu yeni lounge'lar, Emirates'in simgesi haline gelen üstün misafirperverlik anlayışını, yenilikçiliği ve lüks tasarımı bir araya getirerek müşterilerimizin seyahat öncesinde dinlenebileceği, yemek yiyebileceği ve konfor içinde yolculuklarına hazırlanabileceği özel alanlar sunuyor. Bu konsepti küresel ağımız genelinde yaygınlaştırdıkça havalimanı lounge'ları için yeni bir standart belirleyecek ve premium hizmet anlayışımızı daha da güçlendireceğiz.'