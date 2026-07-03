Emirates'in Yeni Nesil Premium Lounge Konsepti İstanbul'a da Geliyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Havalimanı denince aklınızda artık yorucu bir yer canlanmasın. Emirates, havalimanındaki yolcu deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyerek yeni nesil lounge konseptini hayata geçiriyor. Dünyanın önemli şehirlerinde kademeli olarak hayata geçen konseptin, İstanbul Havalimanı'nda da Ekim ayında hizmete açılması planlanıyor.
Peki Emirates'in yeni nesil premium lounge konseptinde neler var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emirates, yeni nesil lounge konseptini tanıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki yeni tasarımda neler var?
Konfor, tasarım, ayrıcalık...
Havalimanında, yolculara özel canlı gastronomi alanı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın