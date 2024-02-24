Emir Can İğrek'e Daha da Fazla Hayran Olmamızı Sağlayan 12 Şarkısı
Emir Can İğrek'e Daha da Fazla Hayran Olmamızı Sağlayan 12 Şarkısı
İtiraf edelim, Emir Can İğrek birçoğumuzun gizlice aşık olduğu bir sanatçı. Ona olan aşkımızın sebebi de şaşırtıcı olmayacak ki şarkıları!
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1. Emir Can İğrek - Kor
2. Emir Can İğrek - Beyaz Skandalım
3. Emir Can İğrek - Can Dostum
4. Emir Can İğrek - Beyaz
5. Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın
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6. Emir Can İğrek - Gönül Davası
7. Emir Can İğrek – Nalan
8. Emir Can İğrek - Müzik Kutusu
9. Emir Can İğrek - Akşamcı
10. Emir Can İğrek - Felfena
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11. Emir Can İğrek - facia
12. Emir Can İğrek - Defoluyorum
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