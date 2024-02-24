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Emir Can İğrek'e Daha da Fazla Hayran Olmamızı Sağlayan 12 Şarkısı

etiket Emir Can İğrek'e Daha da Fazla Hayran Olmamızı Sağlayan 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 14:01

İtiraf edelim, Emir Can İğrek birçoğumuzun gizlice aşık olduğu bir sanatçı. Ona olan aşkımızın sebebi de şaşırtıcı olmayacak ki şarkıları!

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1. Emir Can İğrek - Kor

2. Emir Can İğrek - Beyaz Skandalım

3. Emir Can İğrek - Can Dostum

4. Emir Can İğrek - Beyaz

5. Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın

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6. Emir Can İğrek - Gönül Davası

7. Emir Can İğrek – Nalan

8. Emir Can İğrek - Müzik Kutusu

9. Emir Can İğrek - Akşamcı

10. Emir Can İğrek - Felfena

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11. Emir Can İğrek - facia

12. Emir Can İğrek - Defoluyorum

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