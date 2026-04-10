Emin Çölaşan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Gazeteci Emin Çölaşan Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
10.04.2026 - 13:07

2009 yılından beri Sözcü Gazetesinde köşe yazarlığı yapan gazeteci Emin Çölaşan yazdığı yazılarla ve değindiği konularla gündem olmaya devam ediyor. Köşe yazıları paylaşılan ve takip edilen bir isim olan Emin Çölaşan gündeme dair yazdığı yazılarla sosyal medyada konuşulan isimler arasında. 

Peki Emin Çölaşan kimdir? Emin Çölaşan kaç yaşında, nereli? 

İşte hakkında merak edilenler...

Emin Çölaşan Kimdir?

Emin Çölaşan lise yıllarını Ted Ankara Kolejinde geçirmiştir. Daha sonra ODTÜ İdari Bilimler fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Gazetecilik kariyerine 1977 yılında Milliyet gazetesiyle başlamıştır. Gazeteciliğe başlamadan önce Milliyet'in düzenlediği yarışmada araştıma yazısıyla birincilik kazanmış ve Miliyet gazetesine girmek için önü açılmıştır.

Emin Çölaşan, Danıştay Eski Başsavcısı olan Tansel Çölaşan'la 1972'de evlemiş ve evlilikleri halen sürmektedir.

Emin Çölaşan Kaç Yaşında, Nereli?

Emin Çölaşan 14 Mart 1942 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Bugün 84 yaşındaki tecrübeli gazetecinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilk müdürlerinden biri olan Prof. Dr. Ümran Çölaşan'ın oğlu ve Hüsamettin Cindoruk'un kuzeni olduğu bilinmektedir.

Emin Çölaşan Ne İş Yapıyor?

Emin Çölaşan 1983 yılından bu yana birçok kitap yazmış ve yayımlamıştır. 1977 yılında girdiği Milliyet gazetesinden 1985'te ayrılmış ve Hürriyet'e geçmiştir. 

2007'ye kadar Hürriyette görev yaptıktan sonra bugün hale gazetecilik yaptığı Sözcü gazetesinde çalışmaktadır. Gazetecilik kariyerine başlamadan önce Emin Çölaşan Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığında çalışmıştır.

Bunların dışında Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve PETKİM'de de çalışma hayatı olduğu bilinmektedir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
