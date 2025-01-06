onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Emilia Pérez Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Altın Küre Ödülü Alan Film Hakkında Merak Edilenler

Emilia Pérez Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Altın Küre Ödülü Alan Film Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 13:16

Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Altın Küre'de kazananlar belli oldu. Emilia Pérez, ödül törenine damgasını vuran yapımlardan biri oldu. Birden fazla ödül kazanan yapım hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki, Emilia Pérez filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jacques Audiard imzalı müzikal suç gerilim filmi Emilia Pérez, yılın en çok ses getiren yapımlarından biri oldu.

Jacques Audiard imzalı müzikal suç gerilim filmi Emilia Pérez, yılın en çok ses getiren yapımlarından biri oldu.

Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña ve Selena Gomez gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu yapım Altın Küre Ödülleri'nde geceye damgasını vurdu.

Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña ve Selena Gomez gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu yapım Altın Küre Ödülleri'nde geceye damgasını vurdu.

Peki, Emilia Pérez filmi ne anlatıyor? Hemen detaylara geçelim👇

Emilia Pérez Konusu Ne?

Emilia Pérez Konusu Ne?

Emilia Pérez, hayatını tamamen değiştirecek bir teklifle karşı karşıya olan bir avukatın hikayesini konu ediniyor. Hikayenin temelinde ise Meksika'da her biri kendi mutluluğunun peşinde koşan dört olağanüstü kadın yer alıyor.

Avukat Rita, çalıştığı iş yerinde yeteneklerini tam anlamıyla kullanamadığını fark eder. Bunun üzerine Rita'ya reddedemeyeceği bir teklif gelir ve bu teklif Rita'nın hayatını tamamen değiştirecektir.

Emilia Pérez Oyuncuları Kimler?

Emilia Pérez Oyuncuları Kimler?

  • Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

  • Zoe Saldaña (Rita Mora Castro)

  • Selena Gomez (Jessi Del Monte)

  • Édgar Ramírez (Gustavo Brun)

  • Adriana Paz (Epifanía)

  • Mark Ivanir (Dr. Wasserman)

  • Cyrus Khodaveisi (Doktor)

Emilia Pérez Nereden İzlenir?

Emilia Pérez Nereden İzlenir?

Emilia Pérez filmini MUBI ve Netflix gibi platformlarda izleyebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın