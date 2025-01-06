Emilia Pérez Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Altın Küre Ödülü Alan Film Hakkında Merak Edilenler
Emilia Pérez Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Altın Küre Ödülü Alan Film Hakkında Merak Edilenler
Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Altın Küre'de kazananlar belli oldu. Emilia Pérez, ödül törenine damgasını vuran yapımlardan biri oldu. Birden fazla ödül kazanan yapım hakkında araştırmalar hız kazandı.
Peki, Emilia Pérez filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jacques Audiard imzalı müzikal suç gerilim filmi Emilia Pérez, yılın en çok ses getiren yapımlarından biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña ve Selena Gomez gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu yapım Altın Küre Ödülleri'nde geceye damgasını vurdu.
Emilia Pérez Konusu Ne?
Emilia Pérez Oyuncuları Kimler?
Emilia Pérez Nereden İzlenir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın