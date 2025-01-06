Emilia Pérez Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Altın Küre Ödülü Alan Film Hakkında Merak Edilenler

Emilia Pérez, hayatını tamamen değiştirecek bir teklifle karşı karşıya olan bir avukatın hikayesini konu ediniyor. Hikayenin temelinde ise Meksika'da her biri kendi mutluluğunun peşinde koşan dört olağanüstü kadın yer alıyor.

Avukat Rita, çalıştığı iş yerinde yeteneklerini tam anlamıyla kullanamadığını fark eder. Bunun üzerine Rita'ya reddedemeyeceği bir teklif gelir ve bu teklif Rita'nın hayatını tamamen değiştirecektir.