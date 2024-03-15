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Emekliye Zam Yok, Yardım Var: Hükümetin 10 Bin Lira Maaş Alanlara Yönelik "Kart" Planı Ne?

Emekliye Zam Yok, Yardım Var: Hükümetin 10 Bin Lira Maaş Alanlara Yönelik "Kart" Planı Ne?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.03.2024 - 18:34 Son Güncelleme: 15.03.2024 - 18:39

En düşük emekli maaşı 10 bin lira olurken, açlık sınırının ve asgari ücretin çok altında kalan bu maaşla geçinmekte zorlanan emeklilere yönelik Erdoğan zam söylemlerini reddetmişti. Ancak zam yerine yardım planlandığı iddia edildi.

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Emekli maaşlarına yapılan zam oranı memur ve işçi aylıklarında 2024 yılı başında eşitlenirken, düşük kalan SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yönelik artış iddialarını Cumhurbaşkanı Erdoğan reddetmişti.

Emekli maaşlarına yapılan zam oranı memur ve işçi aylıklarında 2024 yılı başında eşitlenirken, düşük kalan SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yönelik artış iddialarını Cumhurbaşkanı Erdoğan reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilere zam için 'En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, yeterli değil ancak ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

Seçimlere yakın süreçte olunmasına karşın emekli bayram ikramiyelerinde artış da yüzde 50 seviyesinde kalmıştı.

İktidarın, en düşük emekli aylığı alanlar öncelikli olmak üzere dar gelirlilere destek programları üzerinde çalıştığı öğrenildi.

İktidarın, en düşük emekli aylığı alanlar öncelikli olmak üzere dar gelirlilere destek programları üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Zam yok ama yardım var. Ekonomim'in aktardığına göre, AK Parti'de seçim çalışmaları sırasında en fazla karşılaşılan problemin hayat pahalılığı ve emeklilerin geçinememesi olmasıyla yeni adımların atılmasına ihtiyaç duyuldu.

Emekli aylıklarına artış için kaynak bulunamazken, en düşük maaş alanlarla dar gelirliler için doğalgaz, elektrik ve gıda gibi yardımlarla destek verilmesi önerisi sunulduğu öğrenildi.

Planlamaların 10 bin lira ve altında maaş alan ve başka geliri olmayan emeklilere "Emekli kartı" verilerek, doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılmasına yönelik altyapıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmesi şeklinde olduğu belirtildi.

Planlamaların 10 bin lira ve altında maaş alan ve başka geliri olmayan emeklilere "Emekli kartı" verilerek, doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılmasına yönelik altyapıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmesi şeklinde olduğu belirtildi.

Emeklilerle yönelik yardım çalışmalarının Ramazan Bayramı'ndan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. 

Ayrıca yakın gelecekte aynı uygulamaya 'sadece asgari ücret geliri' olan ailelerin de eklenerek 'eğitim yardımıyla' destek alabilecekleri bilgisi de verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mevcutta dar gelirli hanelere yıllık 1.500 ila 3.500 lira arasında değişen doğalgaz desteği veriyor. Elektrik desteği de hanedeki kişi sayısına göre değişerek 130 ila 260 lira arasında yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mevcutta dar gelirli hanelere yıllık 1.500 ila 3.500 lira arasında değişen doğalgaz desteği veriyor. Elektrik desteği de hanedeki kişi sayısına göre değişerek 130 ila 260 lira arasında yapılıyor.

Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere kişi başına düşen gelirle aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olmamak kaydıyla yardım yapılıyor ve 850 ila 1.250 lira arasında destek ödeniyor.

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Erkin esenn

Emekliye zam yok mu, nasıl üzüldüm anlatamam 😄