Emekliye Zam Yok, Yardım Var: Hükümetin 10 Bin Lira Maaş Alanlara Yönelik "Kart" Planı Ne?

Zam yok ama yardım var. Ekonomim'in aktardığına göre, AK Parti'de seçim çalışmaları sırasında en fazla karşılaşılan problemin hayat pahalılığı ve emeklilerin geçinememesi olmasıyla yeni adımların atılmasına ihtiyaç duyuldu.

Emekli aylıklarına artış için kaynak bulunamazken, en düşük maaş alanlarla dar gelirliler için doğalgaz, elektrik ve gıda gibi yardımlarla destek verilmesi önerisi sunulduğu öğrenildi.