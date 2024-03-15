Emekliye Zam Yok, Yardım Var: Hükümetin 10 Bin Lira Maaş Alanlara Yönelik "Kart" Planı Ne?
Emekliye Zam Yok, Yardım Var: Hükümetin 10 Bin Lira Maaş Alanlara Yönelik "Kart" Planı Ne?
En düşük emekli maaşı 10 bin lira olurken, açlık sınırının ve asgari ücretin çok altında kalan bu maaşla geçinmekte zorlanan emeklilere yönelik Erdoğan zam söylemlerini reddetmişti. Ancak zam yerine yardım planlandığı iddia edildi.
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Emekli maaşlarına yapılan zam oranı memur ve işçi aylıklarında 2024 yılı başında eşitlenirken, düşük kalan SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yönelik artış iddialarını Cumhurbaşkanı Erdoğan reddetmişti.
İktidarın, en düşük emekli aylığı alanlar öncelikli olmak üzere dar gelirlilere destek programları üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Planlamaların 10 bin lira ve altında maaş alan ve başka geliri olmayan emeklilere "Emekli kartı" verilerek, doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılmasına yönelik altyapıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmesi şeklinde olduğu belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mevcutta dar gelirli hanelere yıllık 1.500 ila 3.500 lira arasında değişen doğalgaz desteği veriyor. Elektrik desteği de hanedeki kişi sayısına göre değişerek 130 ila 260 lira arasında yapılıyor.
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Emekliye zam yok mu, nasıl üzüldüm anlatamam 😄