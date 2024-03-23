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Emeklilere Yeni Zam mı Geliyor? “Bugün ve Yarın Cumhurbaşkanımızı İyi Dinleyin”

Emeklilere Yeni Zam mı Geliyor? “Bugün ve Yarın Cumhurbaşkanımızı İyi Dinleyin”

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.03.2024 - 13:24

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli maaş zamlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Akbaşoğlu, AK Parti’nin yapacağı Ankara ve İstanbul mitinglerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere zam haberini duyurabileceğini ifade etti.

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Yerel seçimlere 8 gün kalırken, AK Parti bu gün Ankara’da seçim mitingi düzenleyecek.

Yerel seçimlere 8 gün kalırken, AK Parti bu gün Ankara’da seçim mitingi düzenleyecek.

Haber Global yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Ankara mitinginde veya yarın düzenlenecek İstanbul mitinginde emeklilere zam açıklayabileceğini ifade etti.

Haber Global yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Ankara mitinginde veya yarın düzenlenecek İstanbul mitinginde emeklilere zam açıklayabileceğini ifade etti.

Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun açıklamaları 👇

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gnyy

Kaynak varmı ? Pardon vergiler. Zaten seçim olmasa zam alamayacaklar.

Cübbeli Palpatine Hoca

Muhammet Emin "Akbaşoğlu" isminde birinin söylediği sözlerin üçü yalan geri kalanları da şaibelidir bu bir. İkincisi, seçime kaldı 8 gün ama emekliye zam muh... Devamını Gör

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