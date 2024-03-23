Emeklilere Yeni Zam mı Geliyor? “Bugün ve Yarın Cumhurbaşkanımızı İyi Dinleyin”
Emeklilere Yeni Zam mı Geliyor? “Bugün ve Yarın Cumhurbaşkanımızı İyi Dinleyin”
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Yerel seçimlere 8 gün kalırken, AK Parti bu gün Ankara’da seçim mitingi düzenleyecek.
Haber Global yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Ankara mitinginde veya yarın düzenlenecek İstanbul mitinginde emeklilere zam açıklayabileceğini ifade etti.
Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun açıklamaları 👇
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Kaynak varmı ? Pardon vergiler. Zaten seçim olmasa zam alamayacaklar.
Muhammet Emin "Akbaşoğlu" isminde birinin söylediği sözlerin üçü yalan geri kalanları da şaibelidir bu bir. İkincisi, seçime kaldı 8 gün ama emekliye zam muh... Devamını Gör
Dinlemesek olmaz mı yazılı geçse falan