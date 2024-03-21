Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Emekli Promosyonu' Açıklaması: Özel Bankalara Seslendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı ve diğer bankaları da sürece katılmaya davet etti: 'Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum.'