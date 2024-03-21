Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Emekli Promosyonu' Açıklaması: Özel Bankalara Seslendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Emekli Promosyonu' Açıklaması: Özel Bankalara Seslendi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı ve diğer bankaları da sürece katılmaya davet etti: 'Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum.'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kayseri mitinginde emekli promosyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
amu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyonun 8 ila 12 bin TL arasında olacağının altını çizen Erdoğan, "Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle: "Bu vesileyle emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi."
"Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum."
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