Cezalar Tartışma Yaratıyordu: Fahri Trafik Müfettişlerinin Yetkileri Kısıtlandı
Cezalar Tartışma Yaratıyordu: Fahri Trafik Müfettişlerinin Yetkileri Kısıtlandı
Büyük tartışmalara neden olan fahri trafik müfettişlerinin, park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi.
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Fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar son dönemde kamuoyunda tartışmalara neden olmuş hatta bazı mahallerde gösteriler düzenlenmişti.
Tartışmalar sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), yurt genelinde fahri trafik müfettişlerinin park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi.
Buna göre, fahri trafik müfettişleri yeni bir düzenlemeye kadar sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.
Son olarak 2020'de açıklanan verilerine göre Türkiye genelinde 34 bin 300 fahri müfettiş var. Bunun 4 bin 500'ü İstanbul'da.
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