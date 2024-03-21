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Cezalar Tartışma Yaratıyordu: Fahri Trafik Müfettişlerinin Yetkileri Kısıtlandı

Cezalar Tartışma Yaratıyordu: Fahri Trafik Müfettişlerinin Yetkileri Kısıtlandı

Fahri Trafik Müfettişi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.03.2024 - 15:15

Büyük tartışmalara neden olan fahri trafik müfettişlerinin, park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi.

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Fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar son dönemde kamuoyunda tartışmalara neden olmuş hatta bazı mahallerde gösteriler düzenlenmişti.

Fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar son dönemde kamuoyunda tartışmalara neden olmuş hatta bazı mahallerde gösteriler düzenlenmişti.

Tartışmalar sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), yurt genelinde fahri trafik müfettişlerinin park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi.

Tartışmalar sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM), yurt genelinde fahri trafik müfettişlerinin park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi.

Buna göre, fahri trafik müfettişleri yeni bir düzenlemeye kadar sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.

Buna göre, fahri trafik müfettişleri yeni bir düzenlemeye kadar sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.

Fahri trafik müfettişleri daha önce kırmızı ışıkta geçiş, emniyet kemeri takmama, araç kullanırken telefonla görüşme, kaldırıma park ve emniyet şeridi ihlali gibi durumlarda cezalar yazabiliyordu.

Son olarak 2020'de açıklanan verilerine göre Türkiye genelinde 34 bin 300 fahri müfettiş var. Bunun 4 bin 500'ü İstanbul'da.

Son olarak 2020'de açıklanan verilerine göre Türkiye genelinde 34 bin 300 fahri müfettiş var. Bunun 4 bin 500'ü İstanbul'da.

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