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Dünyaca Ünlü Yazar Selman Rüşdi Test Etti: ChatGPT'nin Yazarlığı Nasıl?

Dünyaca Ünlü Yazar Selman Rüşdi Test Etti: ChatGPT'nin Yazarlığı Nasıl?

selman rüşdi ChatGPT
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.03.2024 - 12:41

Dünyaca ünlü Hint asıllı ünlü İngiliz yazar Selman Rüşdi, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi pek beğenmedi.

Selman Rüşdi, ChatGPT'den kendi tarzında 200 kelimelik bir yazı yazmasını istediğini söyleyerek çıkan sonucu 'Tam bir saçmalık' diye niteledi.

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Şeytan Ayetleri kitabıyla büyük ses getiren ve 2022'de radikal gruplar tarafından uğradığı saldırıda gözünü kaybeden ünlü yazar Selman Rüşdi, son dönemde özellikle içerik üretiminde giderek öne çıkan yapay zekayı denediğini söyledi.

Şeytan Ayetleri kitabıyla büyük ses getiren ve 2022'de radikal gruplar tarafından uğradığı saldırıda gözünü kaybeden ünlü yazar Selman Rüşdi, son dönemde özellikle içerik üretiminde giderek öne çıkan yapay zekayı denediğini söyledi.

Rüşdi Fransız basınına yaptığı açıklamada, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'den kendi tarzında 200 kelimelik bir yazı yazmasını istediğini söyleyerek çıkan sonucu "Tam bir saçmalık" diye niteledi.

Rüşdi Fransız basınına yaptığı açıklamada, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'den kendi tarzında 200 kelimelik bir yazı yazmasını istediğini söyleyerek çıkan sonucu "Tam bir saçmalık" diye niteledi.

Kaynak

ChatGPT'nin ciddi yazarlarla rekabet edecek düzeyde olmadığını ve hiçbir espri anlayışı olmadığını vurgulayan Rüşdi, yapay zeka araçlarının korku ya da bilimkurgu yazarları için tehlikeli olabileceğini ifade etti.

ChatGPT'nin ciddi yazarlarla rekabet edecek düzeyde olmadığını ve hiçbir espri anlayışı olmadığını vurgulayan Rüşdi, yapay zeka araçlarının korku ya da bilimkurgu yazarları için tehlikeli olabileceğini ifade etti.

"Sorun şu ki bu yaratıklar çok çabuk öğreniyor" diyen ünlü yazar, film ve dizi senaryolarında yapay zekanın daha etkili olabileceğine ve bu alanda iş yapan yazarlara tehdit oluşturabileceğini ekledi.

"Sorun şu ki bu yaratıklar çok çabuk öğreniyor" diyen ünlü yazar, film ve dizi senaryolarında yapay zekanın daha etkili olabileceğine ve bu alanda iş yapan yazarlara tehdit oluşturabileceğini ekledi.

Peki siz ChatGPT'nin yazdığı metinleri naslı buluyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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