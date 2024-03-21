Dünyaca Ünlü Yazar Selman Rüşdi Test Etti: ChatGPT'nin Yazarlığı Nasıl?

Dünyaca ünlü Hint asıllı ünlü İngiliz yazar Selman Rüşdi, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi pek beğenmedi.

Selman Rüşdi, ChatGPT'den kendi tarzında 200 kelimelik bir yazı yazmasını istediğini söyleyerek çıkan sonucu 'Tam bir saçmalık' diye niteledi.