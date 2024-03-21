AYM'nin Yeni Başkanı Kadir Özkaya ile Birlikte Dengeler Nasıl Değişecek?
AYM'nin Yeni Başkanı Kadir Özkaya ile Birlikte Dengeler Nasıl Değişecek?
Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığına seçilen Kadir Özkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı üyeler arasından AYM Başkanı seçilen ilk kişi.
Ancak Özkaya, Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiği ve tahliyesinin gerektiği yönünde oy kullanan 9 üyeden biriydi.
Kulislerde ise Özkaya'nın iktidarla 'uyumlu' çalışmak yerine 'dengeli bir süreç' yürüyeceği fikri öne çıkıyor.
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Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) 12 yıldır başkınlık görevini yürüten Zühtü Arslan'ın Nisan ayında görev süresinin dolması nedeniyle AYM Genel Kurulu'nda bugün seçim yapıldı. Seçimlerde başkanlığa Kadir Özkaya seçildi.
Kadir Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı üyeler arasından AYM Başkanı seçilen ilk kişi.
Ancak Kadir Özkaya, geçen yıl Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiği ve tahliyesinin gerektiği yönünde oy kullanan 9 üyeden biriydi.
Can Atalay kararları nedeniyle AYM'ye en çok yüklenen isimlerin başında ise Erdoğan'ın en önemli siyasi ortaklarından MHP lideri Devlet Bahçeli geliyordu.
2026'da görev süresi dolacak olan Kadir Özkaya toplam iki yıl görev yapacak. Peki kulislerde Özkaya'nın başkanlık süreci ile ilgili neler konuşuluyor?
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Kulislerde Özkaya'nın iktidarla "uyumlu" çalışmak yerine "dengeli bir süreç" yürüyeceği fikri öne çıkıyor.
Zühtü Arslan'a yakın olan ve liberal görüşleriyle bilinen Özkaya'nın "ağabey formülü" kapsamında seçildiği ifade ediliyor.
Herhangi bir siyasi oluşum veya yapıya yakınlığı olmadığı belirtilen Özkaya ayrıca muhafazakar kökenli.
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