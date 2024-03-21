AYM'nin Yeni Başkanı Kadir Özkaya ile Birlikte Dengeler Nasıl Değişecek?

Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığına seçilen Kadir Özkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı üyeler arasından AYM Başkanı seçilen ilk kişi.

Ancak Özkaya, Can Atalay'ın haklarının ihlal edildiği ve tahliyesinin gerektiği yönünde oy kullanan 9 üyeden biriydi.

Kulislerde ise Özkaya'nın iktidarla 'uyumlu' çalışmak yerine 'dengeli bir süreç' yürüyeceği fikri öne çıkıyor.