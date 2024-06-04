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Emekli Maaş Zammı Hesaplandı: Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?

Emekli Maaş Zammı Hesaplandı: Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.06.2024 - 12:18

Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak enflasyon farkı artışı ne kadar olacak? Beklenen enflasyonla birlikte emekli aylıklarına gelecek zamlar hesaplanırken, memur maaşları da belli oldu.

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Milyonlarca memur ile emekli Temmuz ayından yapılacak enflasyon zammını bekliyor. Haziran enflasyonuyla netleşecek olan zamlarla emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ile emekli Temmuz ayından yapılacak enflasyon zammını bekliyor. Haziran enflasyonuyla netleşecek olan zamlarla emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

TÜİK, 2024 yılı ilk 5 ayı için TÜFE'yi yüzde 22,72 olarak açıkladı. Haziran enflasyonu da Merkez Bankası anketlerinde yüzde 2,56 olarak beklenirken, zam oranının yüzde 26 olması bekleniyor.

Emekli ve memur maaşları ne olacak?

Emekli ve memur maaşları ne olacak?

İşte Ekonomim'de hesaplanan tablo.

En düşük memur emeklisi 12.920 TL maaş alıyor. Haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa maaşı 15.473 TL, enflasyon yüzde 3 olursa maaşı 15.620 TL olacak.

En düşük memur emeklisi 12.920 TL maaş alıyor. Haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa maaşı 15.473 TL, enflasyon yüzde 3 olursa maaşı 15.620 TL olacak.

En düşük 10.000 bin TL maaş alan işçi emeklisinin maaşı kök maaşa göre değişecek. Kök maaşı 8.000 TL olan emekli, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 10.015 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 10.111 TL olacak. Mevcut durumda 10 bin lira maaş alan emekli için zam oranı sınırlı kalacak.

11.000 TL alan işçi emeklisinin maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 13.772 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 13.904 TL olacak.

11.000 TL alan işçi emeklisinin maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 13.772 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 13.904 TL olacak.

15.000 TL alan memur emeklisinin maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 17.964 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 18.135 TL olacak. 

15.000 TL alan işçi emeklisinin maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 18.780 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 18.960 TL olacak.

Memur maaşları ne olacak?

Memur maaşları ne olacak?
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32.504 TL maaş alan hizmetli (15/1) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 38.927 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 39.297 TL olacak.

32.504 TL maaş alan hizmetli (15/1) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 38.927 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 39.297 TL olacak.

33.983 TL maaş alan memur (12/1) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 40.698 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 41.085 TL olacak.

33.983 TL maaş alan memur (12/1) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 40.698 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 41.085 TL olacak.

40.392 TL maaş alan hemşire (8/1) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 48.373 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 48.834 TL olacak.

40.392 TL maaş alan hemşire (8/1) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 48.373 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 48.834 TL olacak.

38.220 TL maaş alan öğretmen (1/4) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 45.772 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 46.208 TL olacak.

38.220 TL maaş alan öğretmen (1/4) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 45.772 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 46.208 TL olacak.

50.589 TL maaş alan mühendis (1/4) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 60.585 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 61.162 TL olacak.

50.589 TL maaş alan mühendis (1/4) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 60.585 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 61.162 TL olacak.
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69.015 TL maaş alan profesör (1/4) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 82.652 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 83.439 TL olacak.

69.015 TL maaş alan profesör (1/4) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 82.652 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 83.439 TL olacak.

43.800 TL maaş alan şube müdürü (4/1) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 52.455 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 52.954 TL olacak.

43.800 TL maaş alan şube müdürü (4/1) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 52.455 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 52.954 TL olacak.

48.050 TL maaş alan başkomiser (4/1) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 57.545 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 58.092 TL olacak.

48.050 TL maaş alan başkomiser (4/1) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 57.545 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 58.092 TL olacak.

76.350 TL maaş alan kaymakam (1/4) maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 91.437 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 92.307 TL olacak.

101.750 TL maaş alan vali maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 121.856 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 123.016 TL olacak.

101.750 TL maaş alan vali maaşı, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 121.856 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 123.016 TL olacak.
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