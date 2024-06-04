Emekli Maaş Zammı Hesaplandı: Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?

En düşük 10.000 bin TL maaş alan işçi emeklisinin maaşı kök maaşa göre değişecek. Kök maaşı 8.000 TL olan emekli, haziran ayında enflasyon yüzde 2 olursa 10.015 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 10.111 TL olacak. Mevcut durumda 10 bin lira maaş alan emekli için zam oranı sınırlı kalacak.