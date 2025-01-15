Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? 2025 Emekli Maaş Farkı Yatma Tarihi ve Detaylar
Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? 2025 Emekli Maaş Farkı Yatma Tarihi ve Detaylar
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Emekli maaş farkları, Ocak 2025'te yapılan zamlarla birlikte milyonlarca emeklinin gündeminde. TBMM'de yapılan görüşmeler sonucu en düşük emekli maaşlarının artırılıp artırılmayacağı merak konusuyken, ödeme takvimleri de araştırılıyor.
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