Emek Piyasasında Son Durum: Pandemi Sonrası İş Dünyası Nasıl Şekilleniyor?
Emek Piyasasında Son Durum: Pandemi Sonrası İş Dünyası Nasıl Şekilleniyor?
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COVID-19 salgını, dünya genelinde iş dünyasını derinden etkiledi ve iş piyasasında önemli değişikliklere neden oldu.
Özellikle teknoloji sektörü ve dijital pazarlama gibi alanlarda, uzaktan çalışma modellerinin başarıyla uygulanması ve iş verimliliğinin artması, birçok şirketin bu yöntemlere kalıcı olarak geçiş yapmasını sağladı.
Pandemi sürecinde işsizlik oranları da artış gösterdi.
Bununla birlikte bazı sektörlerde, e-ticaret, sağlık hizmetleri, online eğitim ve teknoloji sektörlerinde işgücü talebi arterken, pandemi sonrası da hızla küçülmeye gitmek durumunda kaldılar.
Salgın süreci, birçok şirketi dijital dönüşüm sürecine hızlandırdı.
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Pandemi sonrası iş dünyasının şekillenmesinde uzaktan çalışma modellerinin kalıcı hale gelmesi, işsizlik oranlarındaki değişimler, sektörel dönüşümler ve dijitalleşme süreci gibi faktörler büyük önem taşıyor.
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