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Elon Musk'dan 'Yakın Arkadaşım' Dediği Puff Diddy Davasında Sessizliğini Bozdu

Elon Musk'dan 'Yakın Arkadaşım' Dediği Puff Diddy Davasında Sessizliğini Bozdu

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
02.10.2024 - 15:12

Dünya gündemine gelen Sean 'Diddy' Combs davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suç örgütü kurma, seks ticareti, alıkoyma, dayak ve cinsel istismar suçlamalarından tutuklanan Diddy lakaplı rapçi, ünlü isimlerin de tepkisini çekiyor.

Son olarak Elon Musk, bir zamanlar 'yakın arkadaşım' dediği Diddy'e dair bir paylaşımda bulundu.

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Dünyaca ünlü rapçi Sean Diddy Combs'un davası dünya gündeminde 2. Epstein vakası olarak anılmaya başlandı.

Dünyaca ünlü rapçi Sean Diddy Combs'un davası dünya gündeminde 2. Epstein vakası olarak anılmaya başlandı.

Puff Diddy sahne ismiyle tanıdığımız ünlü rapçi, 2023 yılında eski sevgilinin açtığı davalarla gündeme gelmişti. Daha sonra pek çok detay ortaya çıktı, ünlü isim hakkında cinsel taciz, insan kaçırma ve alıkoyma, şiddet, suç örgütü oluşturma gibi çok çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Sean Diddy Combs Miami'deki malikanesine yapılan baskınla gözaltına alınıp tutuklanırken davayla ilgili korkunç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sean Diddy Combs Miami'deki malikanesine yapılan baskınla gözaltına alınıp tutuklanırken davayla ilgili korkunç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak herkesin katılamadığı, yalnızca müzik dünyasının en önemli ve zengin isimlerinin katılabildiği partilerin iç yüzü ortaya çıktı. Bu partilerde, henüz reşit olmayan kişilere ve kendini sektöre tanıtmak isteyen kişilere taciz edildiği iddia ediliyor.

Diddy davasındaki son gelişmede, mağdur olan 120 kişinin Combs'a dava açmaya hazır olduğu, bu kişilerin arasında henüz reşit olmayan kişiler olduğu da açıklandı.

Diddy davasındaki son gelişmede, mağdur olan 120 kişinin Combs'a dava açmaya hazır olduğu, bu kişilerin arasında henüz reşit olmayan kişiler olduğu da açıklandı.

Detaylar için;

Puff Diddy ve dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk arasındaki ilişki hakkında ise birçok iddia ortaya atıldı.

Puff Diddy ve dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk arasındaki ilişki hakkında ise birçok iddia ortaya atıldı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla ilgili yeni kitabında, Puff Diddy'den 'yakın arkadaşım' diye bahsettiği belirtiliyor. Tam olarak ne zaman yakınlaştıkları bilinmese de, Twitter'ın satın alınma süreçlerinde Diddy'nin de katkısı olduğu düşünülüyor.

"Bunu bilip bilmediğinizi bilmiyorum ama Puff Twitter'da bir yatırımcı."

"Bunu bilip bilmediğinizi bilmiyorum ama Puff Twitter'da bir yatırımcı."

Musk'ın Diddy'e takma ad taktığı, ondan 'yakın arkadaşım' diyerek bahsettiği ve Twitter'ın yatırımcılarından biri olduğunu itiraf ettiği söyleniyor. 

Bütün bu iddialara ise Elon Musk'tan herhangi bir yanıt gelmemişti. Her konuda fikrini paylaşmaktan çekinmeyen Musk, dünyanın yakından takip ettiği bu davaya karşı sessizliğini korumuştu. Ta ki bugüne kadar.

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Elon Musk, X hesabından "Diddy'e dava açan 120 kişi" haberlerine bir yanıt verdi.

Elon Musk, X hesabından "Diddy'e dava açan 120 kişi" haberlerine bir yanıt verdi.
twitter.com

'Müzik ve eğlence sektöründen kaç kişi bunu biliyordu?' diyen Elon Musk'ın konunun neresinde olduğu ise henüz bilinmiyor.

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