Elon Musk'dan 'Yakın Arkadaşım' Dediği Puff Diddy Davasında Sessizliğini Bozdu

Musk'ın Diddy'e takma ad taktığı, ondan 'yakın arkadaşım' diyerek bahsettiği ve Twitter'ın yatırımcılarından biri olduğunu itiraf ettiği söyleniyor.

Bütün bu iddialara ise Elon Musk'tan herhangi bir yanıt gelmemişti. Her konuda fikrini paylaşmaktan çekinmeyen Musk, dünyanın yakından takip ettiği bu davaya karşı sessizliğini korumuştu. Ta ki bugüne kadar.