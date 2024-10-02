Elon Musk'dan 'Yakın Arkadaşım' Dediği Puff Diddy Davasında Sessizliğini Bozdu
Elon Musk'dan 'Yakın Arkadaşım' Dediği Puff Diddy Davasında Sessizliğini Bozdu
Dünya gündemine gelen Sean 'Diddy' Combs davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suç örgütü kurma, seks ticareti, alıkoyma, dayak ve cinsel istismar suçlamalarından tutuklanan Diddy lakaplı rapçi, ünlü isimlerin de tepkisini çekiyor.
Son olarak Elon Musk, bir zamanlar 'yakın arkadaşım' dediği Diddy'e dair bir paylaşımda bulundu.
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Dünyaca ünlü rapçi Sean Diddy Combs'un davası dünya gündeminde 2. Epstein vakası olarak anılmaya başlandı.
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Sean Diddy Combs Miami'deki malikanesine yapılan baskınla gözaltına alınıp tutuklanırken davayla ilgili korkunç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
Diddy davasındaki son gelişmede, mağdur olan 120 kişinin Combs'a dava açmaya hazır olduğu, bu kişilerin arasında henüz reşit olmayan kişiler olduğu da açıklandı.
Puff Diddy ve dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk arasındaki ilişki hakkında ise birçok iddia ortaya atıldı.
"Bunu bilip bilmediğinizi bilmiyorum ama Puff Twitter'da bir yatırımcı."
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Elon Musk, X hesabından "Diddy'e dava açan 120 kişi" haberlerine bir yanıt verdi.
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