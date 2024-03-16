Elizabeth Olsen, Miles Teller ve Callum Turner Romantik Komedi Filmi Eternity'de Birlikte Rol Alacak!
Elizabeth Olsen, Miles Teller ve Callum Turner Romantik Komedi Filmi Eternity'de Birlikte Rol Alacak!
Elizabeth Olsen, Miles Teller ve Callum Turner, A24'ün yapımcılığını üstlendiği yeni romantik komedi filmi Eternity'de birlikte rol alacaklar. Detaylar içerikte. 👇
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A24 ve Star Thrower Entertainment, yönetmen David Freyne liderliğindeki yeni romantik komedi filmi "Eternity" üzerinde iş birliği yapacaklarını duyurdu.
Miles Teller, Elizabeth Olsen ve Callum Turner gibi yetenekli oyuncuları bir araya getirecek projede Teller ve Olsen aynı zamanda yapımcı olarak da görev alacaklar.
Film, Oscar adayı yapımcılar Trevor White ve Tim White'ın yanı sıra, "The Post" ve "King Richard" filmlerinin arkasındaki güç olan Star Thrower Entertainment ile birlikte finanse edilecek.
Senaryosu Pat Cunnane tarafından yazılan Eternity, insanların sonsuzluğu kiminle geçirmek isteyeceği üzerine odaklanan bir romantik komedi olarak tanımlanıyor.
Miles Teller, "Top Gun: Maverick" filmiyle elde ettiği başarının ardından Anya-Taylor Joy ile birlikte Apple Original Films'in "The Gorge" adlı filminde rol almaya devam ediyor.
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Marvel'in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" filminde Scarlet Witch karakterini canlandıran Elizabeth Olsen şimdi de "His Three Daughters" ve Todd Solondz'un "Love Child" filmlerinde rol almaya hazırlanıyor.
Callum Turner, George Clooney'nin yönettiği "The Boys in the Boat" ve Apple'ın İkinci Dünya Savaşı mini dizisi "Masters of the Air" gibi projelerle yoğun bir dönem geçirdi.
Yönetmen David Freyne ise "The Cured" ve "Dating Amber" gibi filmlerle tanınan başarılı bir geçmişe sahip.
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