Turuncu Sinema: Hollanda'nın Keşfedilmeyi Bekleyen En Etkileyici Filmleri
Turuncu Sinema: Hollanda'nın Keşfedilmeyi Bekleyen En Etkileyici Filmleri
Eğer Hollanda sinemasıyla henüz tanışmadıysanız sizin için seçtiğimiz bu filmlerle değerli bir keşfe çıkacaksınız. Hollanda sinemasının en iyi örneklerini sunan bu listedeki filmler sizi farklı dünyalara yolculuğa çıkaracak. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
20. A Question of Silence, 1982
19. Spetters, 1980
18. Borgman, 2013
17. A Tale of the Wind, 1988
16. The Sea That Thinks, 2000
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Nothing Personal, 2009
14. Kauwboy, 2012
13. Blind, 2007
12. The Pointsman, 1986
11. The 4th Man, 1983
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. The Northerners, 1992
9. Paradise Now, 2005
8. Antonia’s Line, 1995
7. Amsterdam Global Village, 1996
6. Miss Kiet’s Children, 2016
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Character, 1997
4. The Vanishing, 1988
3. Black Book, 2006
2. Simon, 2004
1. Metal and Melancholy, 1994
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda