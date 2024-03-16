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Turuncu Sinema: Hollanda'nın Keşfedilmeyi Bekleyen En Etkileyici Filmleri

Turuncu Sinema: Hollanda'nın Keşfedilmeyi Bekleyen En Etkileyici Filmleri

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 12:01

Eğer Hollanda sinemasıyla henüz tanışmadıysanız sizin için seçtiğimiz bu filmlerle değerli bir keşfe çıkacaksınız. Hollanda sinemasının en iyi örneklerini sunan bu listedeki filmler sizi farklı dünyalara yolculuğa çıkaracak. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. A Question of Silence, 1982

20. A Question of Silence, 1982

IMDb: 6.6 

Özet: Anlattığı bir hikâyesi var: birbirini tanımayan, tesadüf eseri aynı anda aynı yerde bulunan üç kadın anlam vermesi zor, vahşi bir suç işlerler. Kadınların akli dengesi üzerine mahkemeye rapor vermek üzere görevlendirilen adli tıp psikoloğu da bir kadındır, suçu hangi saikle işlediklerini anlamaya çalışır.

Oyuncular: Edda Barends, Nelly Frijda, Henriëtte Tol 

Yönetmen: Marleen Gorris

19. Spetters, 1980

19. Spetters, 1980

IMDb: 6.6 

Özet: Üç amatör arazi motosikleti yarışçısı, erkek kardeşiyle birlikte yarışlarda patates kızartması ve sosisli sandviç satan genç bir kadına aşık olur. Herkes daha iyi bir hayat arayışındadır: kadın bu işten ve kardeşinden uzaklaşmak istemektedir; motorkros yarışçıları ise sporlarında profesyonel olarak iz bırakmak istemektedir. 

Oyuncular: Hans van Tongeren, Renée Soutendijk, Toon Agterberg 

Yönetmen: Paul Verhoeven

18. Borgman, 2013

18. Borgman, 2013

IMDb: 6.7 

Özet: Kendilerini toplumdan tamamen soyutlayan bir topluluğun üyesi olan Camiel Borgman, toprağın altında insanlıktan uzak bir ritüelde yaşadığı gizli evinin yabancılar tarafından keşfedilmesi sonrasında ormanı terk eder. Borgman, uzun zaman sonra ilk kez yollara düşer ve gördüğü ilk evin kapısını çalar. Varlıklı bir aileye ait olan ev, kendini bir şekilde kabul ettirmeyi başaran bu beklenmedik misafirin gelişiyle esrarengiz ve ürkütücü olaylara ev sahipliği yapmaya başlar. Borgman arkadaşlarının da yardımıyla alışılmadık yöntemlerle düzenin parçası olan her şeyi ele geçirmeyi başararak olağandışı bir sistem kuracaktır. 

Oyuncular: Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval 

Yönetmen: Alex van Warmerdam

17. A Tale of the Wind, 1988

17. A Tale of the Wind, 1988

IMDb: 6.8 

Özet: Orta Çağ sonları Japonya'sının karmaşa yılları. Kimsesiz bir çocuk olan Onimaru, Yamabe ailesi tarafından evlat edinilir. Bu rahip ailenin kutsal görevi Ateş Dağı'nın öfkesini yatıştırmaktır. Ancak Onimaru yerleşmiş hiyerarşiyi bozar ve yerel törelere karşı gelir.

Oyuncular: Joris Ivens, Henxiang Han, Zhuang Liu 

Yönetmen: Joris Ivens

16. The Sea That Thinks, 2000

16. The Sea That Thinks, 2000

IMDb: 7.0 

Özet: The Sea That Thinks filminde hikaye içinde hikaye içinde inanılmaz optik illüzyonlar, şaşıran izleyicinin sonunda başından beri kendini izlediğini anlamasına yardımcı olur.

Oyuncular: Bart Klever, Devika Strooker, Rick de Leeuw 

Yönetmen: Gert de Graaff

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15. Nothing Personal, 2009

15. Nothing Personal, 2009

IMDb: 7.0 

Özet: Anne, boş dairesinde tek başına, penceresinden, kaldırıma bıraktığı kişisel eşyalarını ve mobilya parçalarını endişeyle kapışan insanları izliyor. Parmağından bir yüzük çıkararak yaptığı son hareket, Hollanda'daki önceki hayatını geride bıraktığının işaretidir. İrlanda'ya gider ve orada Connemara'nın sade manzaraları arasında yalnız, gezgin bir yaşam sürmeyi seçer. Seyahatleri sırasında, Martin adında bir münzevinin yaşadığı bir ev keşfeder. 

Oyuncular: Lotte Verbeek, Stephen Rea, Tom Charlfa 

Yönetmen: Urszula Antoniak

14. Kauwboy, 2012

14. Kauwboy, 2012

IMDb: 7.1 

Özet: ''Kovboy'' filmi eski düzenini yitirmiş, ailesinin yeni sistemine alışmaya ve gerçeklerle arzuları arasındaki dengeyi bulmaya çalışan bir çocuğun dokunaklı hikayesini anlatıyor. Üzüntü ve çatışmadan kaçınmayan bu film, kayıp ve hüznü incelikle işlerken bir yandan neşeli ve iyimser bir tablo çizmeyi de başarıyor.

Oyuncular: Rick Lens, Loek Peters, Cahit Ölmez 

Yönetmen: Boudewijn Koole

13. Blind, 2007

13. Blind, 2007

IMDb: 7.2 

Özet: Ruben çocukluğunda görme yetisini kaybetmiş, yalnız ve dengesiz bir genç adamdır. Marie, ılımlı görünümlü ve pek çok güvensizliği olan albino bir kadındır. Güzel bir sesi vardır ve Ruben ile birlikte kitaplara ve masallara karşı ortak bir sevgiyi paylaşmaktadır. Ruben'in annesi, oğluna kitapları sözlü olarak okuması için onu bir okuyucu olarak işe alır. Bir malikanede yaşayan bu iki yalnız ruh arasında aşk kıvılcımları çakıyor, ama adam körlüğünden kurtulursa aşk yine de kör olacak mı? 

Oyuncular: Joren Seldeslachts, Halina Reijn, Katelijne Verbeke 

Yönetmen: Tamar van den Dop

12. The Pointsman, 1986

12. The Pointsman, 1986

IMDb: 7.2 

Özet: Bir kadın yanlışlıkla trenden iner ve kendini dilini bile bilmediği tuhaf bir adamla baş başa bulur. 

Oyuncular: Jim van der Woude, Stéphane Excoffier, John Kraaijkamp Sr. 

Yönetmen: Jos Stelling

11. The 4th Man, 1983

11. The 4th Man, 1983

IMDb: 7.2 

Özet: Vissingen'deki bir edebiyat kulübünde konuşma yapması için çağırılan alkolik yazar Gerard Reve, yolculuğu esnasında uğradığı Amsterdam tren istasyonunda başka bir trene binmekte olan yakışıklı bir adamdan etkilenir. Gerard gideceği yere varır ve burada kulübün mali işleriyle ilgilenen varlıklı ve güzel Christine Halsslag ile tanışır; aralarında tek gecelik bir ilişki yaşanır. Ertesi sabah uyandığında kadının fotoğraflarında Christine'in sevgilisini görür. İlginç olan yanı sevgilisi, tren istasyonunda karşılaşıp etkilendiği adamdır. Gerard, Herman isimli bu adamla tanışabilmek umuduyla Christine'i sevgilisini kaldıkları eve çağırması için ikna eder. 

Oyuncular: Jeroen Krabbé, Renée Soutendijk, Thom Hoffman 

Yönetmen: Paul Verhoeven

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10. The Northerners, 1992

10. The Northerners, 1992

IMDb: 7.3 

Özet: 1960'ların köhne bir konut sitesinde geçen gerçeküstü bir kara komedi. Annesinin azizliğe çekilmesi ve babasının yarattığı hayal kırıklıklarıyla baş etmekte zorlanan genç bir çocuk olan Thomas, haber bültenlerindeki olayları takıntı haline getirir.

Oyuncular: Jack Wouterse, Annet Malherbe, Rudolf Lucieer 

Yönetmen: Alex van Warmerdam

9. Paradise Now, 2005

9. Paradise Now, 2005

IMDb: 7.4 

Özet: Çocukluk arkadaşı olan genç Filistinli Khaled ve Said Tel Aviv’de gerçekleştirilecek bir saldırıda intihar bombacısı olarak görevlendirilirler. Aileleriyle, vedalaşmadan, son bir gece geçirdikten sonra, vücutlarına bağlı bombalarla sınıra götürülürler. Ama operasyon planlandığı gibi gitmez ve birbirlerinin izin kaybederler. Artık tek başlarına kaderleriyle yüzleşmeleri gerekmektedir. Nablus’ta çekilen film, umutsuz durumlarda yaşayan insanların sıradan günlerini derin bir içtenlikle anlatıyor. İşgale karşı çıkmanın yollarını arıyor ama can almaya asla göz yummuyor. 

Oyuncular: Kais Nashif, Ali Suliman, Lubna Azabal 

Yönetmen: Hany Abu-Assad

8. Antonia’s Line, 1995

8. Antonia’s Line, 1995

IMDb: 7.4 

Özet: Küçük bir Hollanda kasabasında, hayatı boyunca etrafındakilere ilham olmuş güçlü bir kadın geçmişini hatırlar. Sofrasında yemek yemiş, onun çatısı altında büyümüş nesilleri, dava arkadaşlarını, arkasında bıraktığı değerleri gözden geçirir. 

Oyuncular: Willeke van Ammelrooy, Jan Decleir, Veerle van Overloop 

Yönetmen: Marleen Gorris

7. Amsterdam Global Village, 1996

7. Amsterdam Global Village, 1996

IMDb: 7.5 

Özet: Film yapımcısı Johan van der Keuken, dört saatlik Amsterdam portresinin sonunda 'Kendi şehrimde uzak bir yolculuktayım' diyor. Şehir, dünyanın her köşesinden insanların yaşadığı ve hepsinin şehirdeki yaşam üzerinde kültürel etkilerinin olduğu bir yer olarak sunuluyor. Merkezi figürü bir motorlu kurye olan film yapımcısı, seyirciyi farklı tüylerden kuşlarla tanıştırıyor. Ev sahnesi, Aziz Nicholas'ın girişi ve bir Gana yas ritüeli gibi çeşitli kültürel ifadeler görüyoruz. Filmdeki bağlayıcı unsur 'seyahat' kavramı, bir başka deyişle küresel bir köy olarak Amsterdam. Kamera film boyunca üç şekilde hareket ediyor: karada, suda ve havada. 

Oyuncular: Julika Marijn 

Yönetmen: Johan van der Keuken

6. Miss Kiet’s Children, 2016

6. Miss Kiet’s Children, 2016

IMDb: 7.7 

Özet: Kiet Engels, her çocuğun sahip olmak isteyeceği türden bir öğretmen. Katıdır ama asla sert değildir. Sevecendir ama asla yumuşak değildir. Sabrı sonsuzdur. Bayan Kiet'in öğrencileri Hollanda'ya yeni gelmiş. Çoğu mülteci. Her şey yeni ve kafa karıştırıcı. Bazıları ilk başta kavgacı ve inatçıdır. Ancak Bayan Kiet'in sert ama sevgi dolu eli sakinleştirir ve ilgi uyandırır. Öğrencilerine sadece Hollandaca okuyup yazmayı öğretmekle kalmaz, aynı zamanda sorunları birlikte çözmeyi ve birbirlerine saygı duymayı öğrenmelerine de yardımcı olur. Çocuklar yavaş yavaş beceri ve güven kazanırlar. 

Oyuncular: Kiet Engel, Haya Khleif, Branche Jovanovski 

Yönetmenler: Peter Lataster, Petra Lataster-Czisch

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5. Character, 1997

5. Character, 1997

IMDb: 7.7 

Özet: 1998 ‘En İyi Yabancı Film’ dalında Oscar kazanan yapımda; baba ve oğul arasında geçenler hırs, nefret ve intikam temelinde; anne ile oğul arasında yaşananlar ise ebedi bir sessizliğin gölgesinde anlatılmakta. Yapım, zor koşullarda annesi ile birlikte büyüyen Jacob’un hayalini kurduğu mesleğe ulaşırken çektiği zorlukları, babası ve annesi ile olan ilişkisini, coğrafyanın atmosferine hakim olan soğuk, net ve içe kapalı karakterleriyle birlikte, merkezine duygu yoksunu bir baba ve sevgisini hiçbir zaman gösteremeyen anneyi alarak sürükleyici bir dille yansıtmakta * bütün sinema severlerin kaçırmaması gereken cinsten. avrupa sinemasının en iyi örneklerinden biri olarak nitelendirilebilir. 

Oyuncular: Pavlik Jansen op de Haar, Jan Decleir, Fedja van Huêt 

Yönetmen: Mike van Diem

4. The Vanishing, 1988

4. The Vanishing, 1988

IMDb: 7.7 

Özet: Birbirlerine aşık olan Saskia ve Rex çifti, tatil yapmak amacıyla arabalarına atlayıp yola koyulurlar. Çiftimiz güle oynaya yollarına devam ederlerken Saskia Rex'e, belirli aralıklarla gördüğü ve her seferinde aynı kurgunun yaşandığı, özünde ikisinin de birbirlerine kavuşamadıklarını anlatan rüyalarından bahseder. Peşisıra patlak veren ve küçük bir anlaşmazlık sonucu yaşanan tartışma; Saskia'nın Rex' kendisini hiç bırakmaması için yemin ettirmesiyle son bulur ve dinlenmek üzere bir benzin istasyonunda mola verirler. Saskia, kahve almak için markete gider ve geri dönmez. Ne yapacağını bilemez bir durumda olan ve belirli bir süre arabasında Saskia'yı bekledikten sonra etrafı kolaçan eden Rex, herhangi bir sonuç alamaz. Hatta müessese sahibi, Saskia'nın belki de kendi isteğiyle oradan ayrılmış olabileceğini düşünerek ortada hiçbir delil bulunmadığını ileri sürer ve polisi bile aramaya tenezzül etmez. Rex ise böyle bir varsayıma asla inanmayacaktır. 

Oyuncular: Bernard-Pierre Donnadieu, Gene Bervoets, Johanna ter Steege 

Yönetmen: George Sluizer

3. Black Book, 2006

3. Black Book, 2006

IMDb: 7.7 

Özet: Yahudiler için Almanya'da yaşamanın kabusa eş değer olduğu yıllarda Yahudi şarkıcı Rachel Steinn, bu korkunç baskıdan kurtulabilmek için ülkeyi terk etmeye karar verir. Fakat ne yazık ki Hollanda'ya gitmek için kaçak olarak bindiği bot, Almanlar tarafından durdurulacaktır. Bottaki herkesin öldürülmesine rağmen Rachel, şans eseri kurtulur. Ülkeyi terk edemeyen Rachel için yapacak tek bir şey kalmıştır: direnişçilere katılmak. Ellis de Vries adı ile direniş gruplarının önemli isimlerinden biri haline gelecektir. RoboCop, Temel İçgüdü gibi filmlerin de yönetmeni olan Paul Verhoeven, şimdi de İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan gerçek trajedilerden birine el atıyor. 

Oyuncular: Carice van Houten, Sebastian Koch, Thom Hoffman 

Yönetmen: Paul Verhoeven

2. Simon, 2004

2. Simon, 2004

IMDb: 7.8 

Özet: Hayatı umursamayan Simon, Camiel adındaki bir eşcinsele arabasıyla çarpar ve Camiel'in yavaşça grubun içine dahil edilmesiyle Tayland'a gidilir. Orada olmaması gereken garip bir olay olur ve sonrasında görüşmeyi bırakırlar. Fakat hayatın çarkları dönmeye devam etmektedir. 14 sene sonra, Camiel'e kansere yakalanmış bir adam neredeyse arabasıyla çarpmak üzeredir. Pek de çekici gelmeyen başlangıcı atlatılırsa ilerleyen dakikalar sizi de olayı sorgulayan bir konuma oturtuyor. Ölüm gibi bir konuyu çok dramatize etmeden yer yer oldukça güzel esprilerle ele alıyor. 

Oyuncular: Cees Geel, Marcel Hensema, Rifka Lodeizen 

Yönetmen: Eddy Terstall

1. Metal and Melancholy, 1994

1. Metal and Melancholy, 1994

IMDb: 7.9 

Özet: Bu belgesel, ünlü belgeselci Heddy Honigmann'ın Lima'daki taksi şoförleriyle birlikte seyahat ettiği ve böylece onların hikayelerini keşfettiği sıra dışı bir 'yol filmi'. 1990'ların başında, Peru'nun enflasyonist ekonomisi ve yolsuzluk ile Parlayan Yol terörizminin istikrarsızlaştırdığı hükümeti karşısında, birçok orta sınıf profesyonel, mali krizi atlatabilmek için kendi arabalarını ek iş olarak taksi şoförlüğü yapmak için kullandı. 

Oyuncular: Víctor Talledo, Señor English, Mercedes Aguilar 

Yönetmen: Heddy Honigmann

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