Elektronik Müziğin Yükselişi: Kaçırmamanız Gereken 12 DJ ve Şarkı
Elektronik Müziğin Yükselişi: Kaçırmamanız Gereken 12 DJ ve Şarkı
Elektronik müzik, son yıllarda büyük bir ivme kazandı ve dünyanın dört bir yanından DJ'ler, hayranlarına unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Bu yükselişle birlikte, dans pistlerinden ev partilerine kadar her yerde çalan muhteşem şarkılar da ön plana çıkıyor. İşte elektronik müziğin yükselen yıldızları olan 12 DJ ve kaçırmamanız gereken şarkıları:
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1. Charlotte de Witte - Selected
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2. Amelie Lens - Hypnotized
3. Carl Cox, Reinier Zonneveld, Christopher Coe - Inferno
4. Peggy Gou - Starry Night
5. Nina Kraviz - Ghetto Kraviz
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6. Adam Beyer & Bart Skils - Your Mind
7. Solomun - Customer Is King
8. Tale of Us - Another Earth
9. Black Coffee - Wish You Were Here feat. Msaki
10. Diplo & Sleepy Tom - Be Right There
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