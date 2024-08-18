Elektronik Müziğin Yükselişi: Kaçırmamanız Gereken 12 DJ ve Şarkı

Elektronik müzik, son yıllarda büyük bir ivme kazandı ve dünyanın dört bir yanından DJ'ler, hayranlarına unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Bu yükselişle birlikte, dans pistlerinden ev partilerine kadar her yerde çalan muhteşem şarkılar da ön plana çıkıyor. İşte elektronik müziğin yükselen yıldızları olan 12 DJ ve kaçırmamanız gereken şarkıları: