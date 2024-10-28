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Elektriğe Zam mı Geliyor? Gündem Olan İddialara İşin Uzmanlarından Açıklama Geldi

Elektriğe Zam mı Geliyor? Gündem Olan İddialara İşin Uzmanlarından Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.10.2024 - 18:17

Yeni yılla birlikte pek çok kaleme zam gelecek. Elektrik ve doğal gaz da zam beklenen kalemlerden oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararı “elektrik zammı” olarak yorumlandı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bir açıklama yaptı. EMO, EPDK’nin düzenlemesinin iptali için konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

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Elektriğe zam yapılacağı iddiaları gündeme geldi. EPDK’nin kararının ardından “Elektriğe zam mı geliyor?” sorusunun yanıtı merak edildi.

Elektriğe zam yapılacağı iddiaları gündeme geldi. EPDK’nin kararının ardından “Elektriğe zam mı geliyor?” sorusunun yanıtı merak edildi.

Konuyla ilgili Elektrik Mühendisleri Odası bir açıklama yayımladı. Açıklamada EPDK’nin kararından özellikle 1000 TL ve üzerinde fatura ödeyen abonelerin etkileneceği belirtildi.

Konuyla ilgili Elektrik Mühendisleri Odası bir açıklama yayımladı. Açıklamada EPDK’nin kararından özellikle 1000 TL ve üzerinde fatura ödeyen abonelerin etkileneceği belirtildi.

EMO’nun hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin aylık tükettiği enerji miktarı yaklaşık 230 kilovatsaat.

EMO’nun hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin aylık tükettiği enerji miktarı yaklaşık 230 kilovatsaat.

“Aylık ortalama tüketimi 417 kWh'in üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecektir. Eğer uygulama bu haliyle yaşama geçerse, tüketimi aynı kalsa da bu hanelere kesilecek fatura spot piyasaya göre her ay değişen yüksek değerlere ulaşacaktır.”

Öte yandan EMO, söz konusu karara tepki göstererek düzenlemenin iptali için yargı yoluna gideceklerini belirtti. Vatandaşlara tüketici haklarını koruma çağrısında bulunan EMO, EPDK’nin kararına tepki gösterdi.

Öte yandan EMO, söz konusu karara tepki göstererek düzenlemenin iptali için yargı yoluna gideceklerini belirtti. Vatandaşlara tüketici haklarını koruma çağrısında bulunan EMO, EPDK’nin kararına tepki gösterdi.

“Lokanta menüsünün bile kapıda ilan edilmesinin zorunlu olduğu bir dönemde…”

“Lokanta menüsünün bile kapıda ilan edilmesinin zorunlu olduğu bir dönemde…”

'Özellikle sıradan tüketicilerin yaşadığı konutlara verilecek hizmetin bedeli belirsiz hale getirilemez. Günümüzde enerjiye erişim temel insan haklarından biri olarak kabul edilmekte, ucuz, kaliteli ve sürekli olarak sağlanması gereken bir kamu hizmeti olduğu tüm dünyada kabul edilmektedir.

Alelade bir piyasa metaı olmaması nedeniyle bu hizmetler kamu eliyle yürütülmesi gerekirken, mevcut durumdaki gibi özel sektör eliyle yürütülse dahi, etkin bir kamu denetimine tabi olarak sürdürülmek zorundadır.”

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