Elektriğe Zam mı Geliyor? Gündem Olan İddialara İşin Uzmanlarından Açıklama Geldi
Elektriğe Zam mı Geliyor? Gündem Olan İddialara İşin Uzmanlarından Açıklama Geldi
Yeni yılla birlikte pek çok kaleme zam gelecek. Elektrik ve doğal gaz da zam beklenen kalemlerden oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararı “elektrik zammı” olarak yorumlandı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bir açıklama yaptı. EMO, EPDK’nin düzenlemesinin iptali için konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.
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Elektriğe zam yapılacağı iddiaları gündeme geldi. EPDK’nin kararının ardından “Elektriğe zam mı geliyor?” sorusunun yanıtı merak edildi.
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Konuyla ilgili Elektrik Mühendisleri Odası bir açıklama yayımladı. Açıklamada EPDK’nin kararından özellikle 1000 TL ve üzerinde fatura ödeyen abonelerin etkileneceği belirtildi.
EMO’nun hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin aylık tükettiği enerji miktarı yaklaşık 230 kilovatsaat.
Öte yandan EMO, söz konusu karara tepki göstererek düzenlemenin iptali için yargı yoluna gideceklerini belirtti. Vatandaşlara tüketici haklarını koruma çağrısında bulunan EMO, EPDK’nin kararına tepki gösterdi.
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