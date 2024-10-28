Nakit Ödeme Yasak mı? 7 Bin TL Üstü Alışverişlerde Sadece Kredi Kartı mı Geçerli?
Nakit Ödeme Yasak mı? 7 Bin TL Üstü Alışverişlerde Sadece Kredi Kartı mı Geçerli?
Geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 7 bin lira ve üstü alışverişlerde yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemenin detayları belli olurken vatandaşlar ’Nakit ödeme yasak mı?’, ‘7 bin TL ve üstü alışverişte kredi kartı olmayanlar nasıl ödeyecek?’ sorularını merak etti.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Kayıt dışılılıkla mücadele kapsamında alınan karara göre 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde banka aracılığıyla ödemeler zorunlu hale geldi.
Nakit Ödeme Yasak mı?
7 Bin TL ve Üzeri Alışverişlerde Kredi Kartı Olmayanlar Nasıl Ödeyecek?
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