Nakit Ödeme Yasak mı? 7 Bin TL Üstü Alışverişlerde Sadece Kredi Kartı mı Geçerli?

7 bin TL ve üzeri alışverişlerde banka veya kredi kartı olmayanların ödemelerini banka, PTT şubeleri ve ATM’lere giderek yapabilecek.

Yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

'Herhangi bir banka hesabı bulunmayan veya kredi kartı kullanmayan bir tüketici 15 bin lira karşılığında almış olduğu bir ürününün bedelini satıcının banka şubesine giderek satıcının hesabına yatırırsa alıcıya ve satıcıya ceza kesilmeyecek.

Ancak tüketici, ürün bedeli olan 15 bin lirayı satıcıya nakden öderse, satıcı bu bedeli kendi banka hesabına yatırsa dahi, tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacağından alıcıya ve satıcıya ayrı ayrı cezai işlem uygulanacaktır.”