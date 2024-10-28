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Nakit Ödeme Yasak mı? 7 Bin TL Üstü Alışverişlerde Sadece Kredi Kartı mı Geçerli?

Nakit Ödeme Yasak mı? 7 Bin TL Üstü Alışverişlerde Sadece Kredi Kartı mı Geçerli?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
28.10.2024 - 17:39

Geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 7 bin lira ve üstü alışverişlerde yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemenin detayları belli olurken vatandaşlar ’Nakit ödeme yasak mı?’, ‘7 bin TL ve üstü alışverişte kredi kartı olmayanlar nasıl ödeyecek?’ sorularını merak etti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kayıt dışılılıkla mücadele kapsamında alınan karara göre 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde banka aracılığıyla ödemeler zorunlu hale geldi.

Kayıt dışılılıkla mücadele kapsamında alınan karara göre 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde banka aracılığıyla ödemeler zorunlu hale geldi.

Nakit Ödeme Yasak mı?

Nakit Ödeme Yasak mı?

Karara göre 7 bin TL ve üzeri alışveriş banka kartı ve kredi kartıyla yapılmak zorunda. Elden nakit ödeme yapanlara ise ceza kesilecek. Vergi mükellefinin bu tutardaki alışverişi belgelemesi zorunlu.

7 Bin TL ve Üzeri Alışverişlerde Kredi Kartı Olmayanlar Nasıl Ödeyecek?

7 Bin TL ve Üzeri Alışverişlerde Kredi Kartı Olmayanlar Nasıl Ödeyecek?

7 bin TL ve üzeri alışverişlerde banka veya kredi kartı olmayanların ödemelerini banka, PTT şubeleri ve ATM’lere giderek yapabilecek. 

Yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

'Herhangi bir banka hesabı bulunmayan veya kredi kartı kullanmayan bir tüketici 15 bin lira karşılığında almış olduğu bir ürününün bedelini satıcının banka şubesine giderek satıcının hesabına yatırırsa alıcıya ve satıcıya ceza kesilmeyecek. 

Ancak tüketici, ürün bedeli olan 15 bin lirayı satıcıya nakden öderse, satıcı bu bedeli kendi banka hesabına yatırsa dahi, tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacağından alıcıya ve satıcıya ayrı ayrı cezai işlem uygulanacaktır.”

Nakit Ödeme Cezası Ne Kadar?

Nakit Ödeme Cezası Ne Kadar?

7 bin TL ve üstü alışverişlerde kartla veya banka aracılığıyla ödeme yapmayanlara en az 5 bin TL ceza kesilecek.

Haberin detaylarına ve ceza oranlarına ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz:

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