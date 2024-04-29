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Elde Edesiye Kadar Kulağa Hoş Gelse de Sonradan Pişmanlık Etkisi Yaratan 15 Madde

Elde Edesiye Kadar Kulağa Hoş Gelse de Sonradan Pişmanlık Etkisi Yaratan 15 Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 09:01

Hepimiz hayallerimiz ve isteklerimiz gerçekleşsin isteriz ama bununla beraber bazenleri önemli olan ulaşacağınız hedef değil gittiğiniz yoldur. Peki, elde ettikten sonra pişmanlık isteği yaratabilecek istekler nelerdir? Bakalım insanlar neler demiş.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Yetişkin olmak."

1. "Yetişkin olmak."

'İnanın bana okula gitmektense vergi ödemek ve çalışmak hiç eğlenceli değil.'

2. "Bir kadın olarak benim için kesinlikle ilk reglimdi."

'İlk kez yaşadıktan sonra, 'kadın olmanın' eğlencesi tamamiyle kaçtı.'

3. "Birçoğumuzun denemek istediği fetişleri var ama emin olun hayallerindeki fetişleri deneyenlerin birçoğu beğenmiyor ve pişman oluyor."

3. "Birçoğumuzun denemek istediği fetişleri var ama emin olun hayallerindeki fetişleri deneyenlerin birçoğu beğenmiyor ve pişman oluyor."

4. "Çiftlikte hayvanlar ile beraber yaşamak kulağa çok romantik geliyor ama bir kere yapma şansınız olduğunda ne kadar yanlış olduğunu anlıyorsun."

4. "Çiftlikte hayvanlar ile beraber yaşamak kulağa çok romantik geliyor ama bir kere yapma şansınız olduğunda ne kadar yanlış olduğunu anlıyorsun."

5. "Eski sevgili ile tekrar birlikte olmak."

5. "Eski sevgili ile tekrar birlikte olmak."

'Düşündüğünüz gibi hoş bir tecrübe değil ve asla eskisi gibi olmuyor.'

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6. "Ünlü olmak düşündüğünüz gibi çekici bir olay değil."

6. "Ünlü olmak düşündüğünüz gibi çekici bir olay değil."

'Para dışında insanlar 7/24 sizi izliyor ve asla rahat edemiyorsunuz.'

7. "Herkes büyük bir evi olsun istiyor ama o evin temizliğini, ısıtmasını, faturasını ve bakımını düşünüyor mu acaba?"

7. "Herkes büyük bir evi olsun istiyor ama o evin temizliğini, ısıtmasını, faturasını ve bakımını düşünüyor mu acaba?"

'Kiralıksa uçuk kiralardan bahsetmiyorum bile.'

8. "Sevgilini başka bir insan için bırakmak ve daha sonra pişman olmak..."

8. "Sevgilini başka bir insan için bırakmak ve daha sonra pişman olmak..."

'Düşündüğünüzden çok daha yaygın.'

9. "Hayallerine ulaşmak. Soul çizgifilmini izlediniz mi bilmiyorum ama rüyalarının gerçek olmasının nasıl bir şey olduğunu en iyi şekilde anlatıyor diye düşünüyorum."

9. "Hayallerine ulaşmak. Soul çizgifilmini izlediniz mi bilmiyorum ama rüyalarının gerçek olmasının nasıl bir şey olduğunu en iyi şekilde anlatıyor diye düşünüyorum."

'Umarım herkes hayatında mutlu yaşar ve her zaman hayalleri olur.'

10. "Hayatım boyunca hep bir gemim olsun istedim ve sonunda elde ettiğimdeyse çok pişman oldum."

10. "Hayatım boyunca hep bir gemim olsun istedim ve sonunda elde ettiğimdeyse çok pişman oldum."

'Masraflarını ve harcamanız gereken emeği düşününce gerçekten değmez.'

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11. "Cevap menajer olmak olsa gerek."

11. "Cevap menajer olmak olsa gerek."

'Kabul ediyorum parası güzel ama günün sonunda bizim de bir patronumuz var ve görevimiz onların söylediklerini insanlara iletmek. Ayrıca nefret edilen taraf sen oluyorsun.'

12. "2 yıldır Hawaii'de yaşayan birisi olarak eve dönmeyi dört gözle beklediğimi söyleyebilirim."

12. "2 yıldır Hawaii'de yaşayan birisi olarak eve dönmeyi dört gözle beklediğimi söyleyebilirim."

'Her şey çok pahalı, yemekler kötü ve her yer böcek dolu!'

13. "Eğer çok paranız yoksa bir havuz sahibi olmak diyebiliriz."

13. "Eğer çok paranız yoksa bir havuz sahibi olmak diyebiliriz."

'Masraflı ve açıkcası biraz anlamsız.'

14. "Ne yazık ki bir iş sahibi olmak."

14. "Ne yazık ki bir iş sahibi olmak."

'İş sahibi olmak kötü ama iş sahibi olmamak da kötü. Hayat zor...'

15. "Emekli olmak olabilir..."

15. "Emekli olmak olabilir..."

'Maaşlar yetersiz, hayat sıkıcı ve her şey birbirini tekrar ediyor gibi hissettiriyor.'

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