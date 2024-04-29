Elde Edesiye Kadar Kulağa Hoş Gelse de Sonradan Pişmanlık Etkisi Yaratan 15 Madde
Elde Edesiye Kadar Kulağa Hoş Gelse de Sonradan Pişmanlık Etkisi Yaratan 15 Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimiz hayallerimiz ve isteklerimiz gerçekleşsin isteriz ama bununla beraber bazenleri önemli olan ulaşacağınız hedef değil gittiğiniz yoldur. Peki, elde ettikten sonra pişmanlık isteği yaratabilecek istekler nelerdir? Bakalım insanlar neler demiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Yetişkin olmak."
2. "Bir kadın olarak benim için kesinlikle ilk reglimdi."
3. "Birçoğumuzun denemek istediği fetişleri var ama emin olun hayallerindeki fetişleri deneyenlerin birçoğu beğenmiyor ve pişman oluyor."
4. "Çiftlikte hayvanlar ile beraber yaşamak kulağa çok romantik geliyor ama bir kere yapma şansınız olduğunda ne kadar yanlış olduğunu anlıyorsun."
5. "Eski sevgili ile tekrar birlikte olmak."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Ünlü olmak düşündüğünüz gibi çekici bir olay değil."
7. "Herkes büyük bir evi olsun istiyor ama o evin temizliğini, ısıtmasını, faturasını ve bakımını düşünüyor mu acaba?"
8. "Sevgilini başka bir insan için bırakmak ve daha sonra pişman olmak..."
9. "Hayallerine ulaşmak. Soul çizgifilmini izlediniz mi bilmiyorum ama rüyalarının gerçek olmasının nasıl bir şey olduğunu en iyi şekilde anlatıyor diye düşünüyorum."
10. "Hayatım boyunca hep bir gemim olsun istedim ve sonunda elde ettiğimdeyse çok pişman oldum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Cevap menajer olmak olsa gerek."
12. "2 yıldır Hawaii'de yaşayan birisi olarak eve dönmeyi dört gözle beklediğimi söyleyebilirim."
13. "Eğer çok paranız yoksa bir havuz sahibi olmak diyebiliriz."
14. "Ne yazık ki bir iş sahibi olmak."
15. "Emekli olmak olabilir..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın