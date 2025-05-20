Ekrem İmamoğlu'nun Kayıp Telefonu Bulundu İddiası: Cem Küçük'ten "Çok Önemli Deliller Çıkabilir" Yorumu
Anadolu Ajansı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı sırada üzerinde bulunmayan cep telefonununu bugün bir eve yapılan baskında el geçirildiğini iddia etti. Ajans, “Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi' ifadelerine yer verildi.
Cem Küçük ise Ekrem İmamoğlu’nun cep telefonu iddiası için “Çok önemli deliller ortaya çıkabilir” yorumunu yaptı.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.
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Cem Küçük, cep telefonu iddiasını yorumladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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