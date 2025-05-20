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Ekrem İmamoğlu'nun Kayıp Telefonu Bulundu İddiası: Cem Küçük'ten "Çok Önemli Deliller Çıkabilir" Yorumu

Ekrem İmamoğlu'nun Kayıp Telefonu Bulundu İddiası: Cem Küçük'ten "Çok Önemli Deliller Çıkabilir" Yorumu

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2025 - 00:02

Anadolu Ajansı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı sırada üzerinde bulunmayan cep telefonununu bugün bir eve yapılan baskında el geçirildiğini iddia etti. Ajans, “Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi' ifadelerine yer verildi. 

Cem Küçük ise Ekrem İmamoğlu’nun cep telefonu iddiası için “Çok önemli deliller ortaya çıkabilir” yorumunu yaptı.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması gündemdeki yerini koruyor.

Anadolu Ajansı, soruşturma kapsamında bugün bir evde yapılan aramada Ekrem İmamoğlu’na ait cep telefonunun bulunduğunu açıkladı.

İddiaya göre İmamoğlu gözaltına alındığı sırada üzerinde kendi kullandığı cep telefonu değil başka bir cep telefonu bulunuyordu.

Cem Küçük, cep telefonu iddiasını yorumladı.

Cem Küçük, cep telefonu iddiasını yorumladı.

Ekrem İmamoğlu için “örgüt lideri” ifadesini kullanan Cem Küçük, “Telefonun bulunması çok önemli. Telefon açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Ama eğer açılırsa deliller ortaya çıkabilir” dedi.

Cem Küçük’ün açıklaması 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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