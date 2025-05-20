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Gazeteci Nevşin Mengü HTS Kayıtlarını Paylaşan Hesaplara Tepki Gösterdi: “Ben Bekar Bir Kadınım”

Gazeteci Nevşin Mengü HTS Kayıtlarını Paylaşan Hesaplara Tepki Gösterdi: “Ben Bekar Bir Kadınım”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2025 - 23:21

Gazeteci Nevşin Mengü, İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında HTS ve baz istasyonları kayıtlarının sosyal medyadaki bazı hesaplar tarafından yayınlanmasına tepki gösterdi.

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Nevşin Mengü, Yavuz Oğhan, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır gibi gazeteciler İBB’ye yapılan soruşturmaya dahil edilmeye çalışılmıştı.

Nevşin Mengü, Yavuz Oğhan, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır gibi gazeteciler İBB’ye yapılan soruşturmaya dahil edilmeye çalışılmıştı.

Bir gazetede çıkan, “Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmasını Murat Ongun’un finanse ettiği gazeteciler” haberinde isimleri geçen Nevşin Mengü, Yavuz Oğhan, Barış Pehlivan yayınlanan HTS kayıtları sebebiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Nevşin Mengü, YouTube kanalında HTS kayıtlarını yayınlayan hesaplara tepki gösterdi.

Nevşin Mengü, YouTube kanalında HTS kayıtlarını yayınlayan hesaplara tepki gösterdi.

Mengü, “Ben bekar bir kadınım. Bu adamlar kim, sapık mı, manyak mı? Benim kaçta, nerede olduğumun bilgisini; acaba nasıl oluyor da devletin kurumları, neye güvenerek bu insanlarla paylaşıyor?' ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü’nün açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Arwen

Yalnız değilsiniz. Ulaştırma bakanı 85 milyonun kimlik ve sağlık bilgilerini çaldırdıklarını müjdelemişti hani. 🤦🏻‍♀️

Bozkurt

Devletin kurumları AKP seçim ofisine dönüşünce parti politikaları da devreye giriyor.

futboltopu20

bekar vegan liberal ulusalcı deniz baykalın kadın ve hayvansal gıda tüketmeyen versiyonu