Gazeteci Nevşin Mengü HTS Kayıtlarını Paylaşan Hesaplara Tepki Gösterdi: “Ben Bekar Bir Kadınım”
Gazeteci Nevşin Mengü, İBB’ye düzenlenen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında HTS ve baz istasyonları kayıtlarının sosyal medyadaki bazı hesaplar tarafından yayınlanmasına tepki gösterdi.
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Nevşin Mengü, Yavuz Oğhan, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır gibi gazeteciler İBB’ye yapılan soruşturmaya dahil edilmeye çalışılmıştı.
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Nevşin Mengü, YouTube kanalında HTS kayıtlarını yayınlayan hesaplara tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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