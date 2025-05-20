ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan Korkutan Suriye Açıklaması: “Haftalar İçinde Bile Çökebilir”
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kongrede yaptığı açıklamalarda Suriye ile önemli bir uyarıda bulundu.
Suriye’de kurulan geçiş hükümetindeki bazı kişilerin FBI’ın güvenlik soruşturmasından geçemediğinin altını çizen Rubio, “Geçiş hükümeti aylar değil haftalar içinde bile çökebilir ve Suriye’de destansı boyutta iç savaş çıkabilir” uyarısında bulundu.
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ABD Kongresi’nde açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Suriye ile ilgili sözleri gündem oldu.
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“Bazı Hükümet yetkilileri FBI soruşturmasından geçemedi”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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başka bir ülkenin hükümet yetkililerini fbi neden soruşturuyor pardon da ?
ISID eski lderi yunus ya da hizur olabilur gerzek komando.
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