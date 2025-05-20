ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan Korkutan Suriye Açıklaması: “Haftalar İçinde Bile Çökebilir”

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Rubio, Ahmed Şara’nın (Colani) başkanlığını yaptığı Suriye’deki geçiş hükümeti için “Açıkçası geçiş hükümetinin, karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşe ve muazzam boyutlarda topyekun bir iç savaşa, yani ülkenin bölünmesine birkaç ay değil, belki birkaç hafta uzakta olduğunu değerlendiriyoruz' dedi.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Mayıs'ta Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma ve Şam hükümetiyle doğrudan muhatap olma kararını ise savundu.