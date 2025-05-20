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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan Korkutan Suriye Açıklaması: “Haftalar İçinde Bile Çökebilir”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan Korkutan Suriye Açıklaması: “Haftalar İçinde Bile Çökebilir”

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2025 - 21:07

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, kongrede yaptığı açıklamalarda Suriye ile önemli bir uyarıda bulundu.

Suriye’de kurulan geçiş hükümetindeki bazı kişilerin FBI’ın güvenlik soruşturmasından geçemediğinin altını çizen Rubio, “Geçiş hükümeti aylar değil haftalar içinde bile çökebilir ve Suriye’de destansı boyutta iç savaş çıkabilir” uyarısında bulundu.

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ABD Kongresi’nde açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Suriye ile ilgili sözleri gündem oldu.

ABD Kongresi’nde açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Suriye ile ilgili sözleri gündem oldu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Rubio, Ahmed Şara’nın (Colani) başkanlığını yaptığı Suriye’deki geçiş hükümeti için “Açıkçası geçiş hükümetinin, karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşe ve muazzam boyutlarda topyekun bir iç savaşa, yani ülkenin bölünmesine birkaç ay değil, belki birkaç hafta uzakta olduğunu değerlendiriyoruz' dedi.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Mayıs'ta Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma ve Şam hükümetiyle doğrudan muhatap olma kararını ise savundu.

“Bazı Hükümet yetkilileri FBI soruşturmasından geçemedi”

“Bazı Hükümet yetkilileri FBI soruşturmasından geçemedi”

CNN Türk’ün ABD temsilcisi Yunus Paksoy’un aktardığına göre Marco Rubio, Suriye geçiş hükümetinde yer alan bazı isimlerin FBI’ın güvenlik soruşturmasından geçemediğini de ifade etti. 

“Geçmişleri sorunlu” diyen ABD Dışişleri Bakanı, “Ama diğer yandan, onlarla temas kurarsak işe yarayabilir de yaramayabilir de. Fakat temas kurmazsak, işe yaramayacağı kesin olurdu.” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ahmetpamukupaagl

başka bir ülkenin hükümet yetkililerini fbi neden soruşturuyor pardon da ?

herohe7189

ISID eski lderi yunus ya da hizur olabilur gerzek komando.

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