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PKK’nın İran Kolu PJAK Açıklama Yaptı: “Biz Silahları Bırakmıyoruz”

PKK’nın İran Kolu PJAK Açıklama Yaptı: “Biz Silahları Bırakmıyoruz”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2025 - 20:30

“Terörsüz Türkiye Açılımı” kapsamında terör örgütü PKK silahları bırakacağını ve örgütü feshedeceğini açıklamıştı. 

PKK’nın İran’da faaliyet gösteren kolu PKAJ ise silahları bırakmayacaklarını ve Tahran yönetimine karşı mücadelelerini südüreceklerini açıkladı.

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PKK, örgütün lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrasında kongre düzenleyerek silahları bıraktığını açıklamıştı.

PKK, örgütün lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrasında kongre düzenleyerek silahları bıraktığını açıklamıştı.

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye Açılımı” kapsamında PKK’nın silahları bırakması kritik bir eşik olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, silahları bırakma çağrısının örgütün tüm yapılanması için olması gerektiğini söylemişti.

PKK’nın İran kolu PJAK silahları bırakmayacaklarını açıkladı.

PKK’nın İran kolu PJAK silahları bırakmayacaklarını açıkladı.

PJAK eş başkanlarından Amir Karimi, İsveç’te yayın yapan bir kanala yaptığı açıklamada, “Biz PJAK olarak ne silah bırakacağız ne de kendimizi feshedeceğiz' dedi. 

Kerimi, 'PKK'yı feshetme kararı, bir parti olarak kendi kararlarıdır; PJAK'ın bu konudaki kararı farklıdır ve bizi kapsamaz' ifadelerini kullandı.

2011’de ateşkes ilan ettiklerini hatırlatan Amir Karimi, “Biz kışkırtılmadığımız sürece silaha başvurmayacağız” açıklamasında bulundu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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