PKK’nın İran Kolu PJAK Açıklama Yaptı: “Biz Silahları Bırakmıyoruz”
“Terörsüz Türkiye Açılımı” kapsamında terör örgütü PKK silahları bırakacağını ve örgütü feshedeceğini açıklamıştı.
PKK’nın İran’da faaliyet gösteren kolu PKAJ ise silahları bırakmayacaklarını ve Tahran yönetimine karşı mücadelelerini südüreceklerini açıkladı.
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PKK, örgütün lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrasında kongre düzenleyerek silahları bıraktığını açıklamıştı.
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PKK’nın İran kolu PJAK silahları bırakmayacaklarını açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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