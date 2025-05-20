PKK’nın İran Kolu PJAK Açıklama Yaptı: “Biz Silahları Bırakmıyoruz”

PJAK eş başkanlarından Amir Karimi, İsveç’te yayın yapan bir kanala yaptığı açıklamada, “Biz PJAK olarak ne silah bırakacağız ne de kendimizi feshedeceğiz' dedi.

Kerimi, 'PKK'yı feshetme kararı, bir parti olarak kendi kararlarıdır; PJAK'ın bu konudaki kararı farklıdır ve bizi kapsamaz' ifadelerini kullandı.

2011’de ateşkes ilan ettiklerini hatırlatan Amir Karimi, “Biz kışkırtılmadığımız sürece silaha başvurmayacağız” açıklamasında bulundu.