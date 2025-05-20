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"Kaymakam Yerine Vali Atanacak" İddiasına Hem İçişleri Bakanlığı’ndan Hem de DMM’den Yalanlama Geldi

"Kaymakam Yerine Vali Atanacak" İddiasına Hem İçişleri Bakanlığı’ndan Hem de DMM’den Yalanlama Geldi

İçişleri Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2025 - 22:04

Son TV isimli haber sitesi, başta İstanbul olmak üzere 30 büyük ilçeye kaymakam yerine vali atanacağını iddia etmişti. 

Hem İçişleri Bakanlığı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “kaymakam yerine vali atanacak” iddiasını yalanladı.

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Yargı ve HSK kaynaklı özel haberleriyle bilinen Son TV isimli haber sitesinin iddiası çok konuşulmuştu.

Yargı ve HSK kaynaklı özel haberleriyle bilinen Son TV isimli haber sitesinin iddiası çok konuşulmuştu.

İddiaya göre İçişleri Bakanlığı, İstanbul’un en kalabalık ilçeleri olan Beşiktaş, Kadıköy, Esenyurt, Kartal, Fatih, Şişli, Ümraniye, Küçükçekmece, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sarıyer, Beyoğlu, Beykoz ve Üsküdar ilçelerine kaymakam ataması yerine vali ataması yapmayı tasarlıyordu. 

Ayrıca bakanlığın uygulaması İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir’de de uygulanacaktı.

İddiaları hem bakanlık hem de DMM yalanlanadı.

İddiaları hem bakanlık hem de DMM yalanlanadı.
twitter.com

“İlçelere kaymakam yerine valilik atanacak” iddiasına yalanlama geldi. 

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, “İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda sessiz sedasız” çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda “sessiz ya da sesli” herhangi bir çalışması yoktur.” ifadeleri yer aldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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