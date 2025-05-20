"Kaymakam Yerine Vali Atanacak" İddiasına Hem İçişleri Bakanlığı’ndan Hem de DMM’den Yalanlama Geldi
Son TV isimli haber sitesi, başta İstanbul olmak üzere 30 büyük ilçeye kaymakam yerine vali atanacağını iddia etmişti.
Hem İçişleri Bakanlığı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “kaymakam yerine vali atanacak” iddiasını yalanladı.
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Yargı ve HSK kaynaklı özel haberleriyle bilinen Son TV isimli haber sitesinin iddiası çok konuşulmuştu.
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İddiaları hem bakanlık hem de DMM yalanlanadı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddiaların gerçek olmadığını açıkladı. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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