"Kaymakam Yerine Vali Atanacak" İddiasına Hem İçişleri Bakanlığı’ndan Hem de DMM’den Yalanlama Geldi

“İlçelere kaymakam yerine valilik atanacak” iddiasına yalanlama geldi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, “İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda sessiz sedasız” çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda “sessiz ya da sesli” herhangi bir çalışması yoktur.” ifadeleri yer aldı.