Ekrem İmamoğlu'ndan Gazetecilerin Gözaltına Alınmasına Tepki: “Yeni Bir ‘Dokunan Yanar’ Dönemi”
Ekrem İmamoğlu'ndan Gazetecilerin Gözaltına Alınmasına Tepki: “Yeni Bir ‘Dokunan Yanar’ Dönemi”
Halk TV’de çalışan gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gözaltına alınmasına “Korkmayacağız ve susmayacağız” diyerek tepki gösterdi.
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Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek, Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin yayınlanması sonrasında gözaltına alınmıştı.
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İBB Başkanı, gazetecilerin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu, Ahmet Şık’ın 2011 yılında polisteki FETÖ’cü yapılanmayı ifşa ettiği kitabı “İmam’ın Ordusu” sebebiyle gözaltına alınırken söylediği “Dokunan yanar” sözlerini hatırlatarak yaşananlara tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ben yanmasam,sen yanmasan,biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa...Sandık gelecek hepsi bitecek.