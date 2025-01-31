Ekrem İmamoğlu İfade Verdi: Çağlayan Adliyesi Önünde Arbede Çıktı, Polis TOMA Kullandı
Ekrem İmamoğlu İfade Verdi: Çağlayan Adliyesi Önünde Arbede Çıktı, Polis TOMA Kullandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi önünde arbede yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun konuşma yapması için alana otobüs sokmak isteyen CHP’lilere polis izin vermedi. Polis TOMA’lar ile yolu kapatırken polisler ile bölgedekiler arasında arbede çıktı.
DETAYLAR GELECEK…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın