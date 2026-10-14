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Ekranların En Kısa Süren Dizisinde Kadir İnanır Oynamış: 1 Bölümlük Dizide Deniz Seki Kadrodan Çıkarılmış!

Ekranların En Kısa Süren Dizisinde Kadir İnanır Oynamış: 1 Bölümlük Dizide Deniz Seki Kadrodan Çıkarılmış!

Show tv Kadir İnanır
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 14:16 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 14:21
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Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın kariyerinde pek hatırlanmayan bir dizi, sosyal medyada yeniden gündem oldu. 2006'da Show TV'de başlayan İyi ki Varsın, ekranların en kısa süren dizilerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Peki böylesine güçlü bir kadroya sahip dizi neden bu kadar çabuk ekrandan kalktı?

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Kadir İnanır, 2006'da Gold Film imzalı İyi ki Varsın ile Show TV ekranına çıkmıştı.

Kadir İnanır, 2006'da Gold Film imzalı İyi ki Varsın ile Show TV ekranına çıkmıştı.

Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yılanların Öcü gibi filmlerle Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri olan Kadir İnanır, 2000'li yıllarda da ekrandan kopmadı. Derman Bey, Kırık Ayna ve Bütün Çocuklarım'ın ardından 2006 sonbaharında İyi ki Varsın ile Show TV'ye geldi. Haziran ayında hayatını kaybeden usta oyuncunun bu dizisi, bugün çoğu izleyicinin aklında bile değil.

Gold Film imzalı dizide İnanır, İstanbul'da eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat süren varlıklı iş insanı Ali Kemal Özdemir'i canlandırıyordu. Evliliği sorunlarla dolu olsa da boşanmayı hiç düşünmeyen Ali Kemal'in hayatı, bir gece arabasının önüne atlayan Bahar'la alt üst oluyordu. Peşindeki adamdan kaçan genç kadınla yaşanan küçük kaza, tutkulu ama bir o kadar da sancılı bir aşkın başlangıcıydı. Kadroda İnanır'ın yanında Eyşan Özhim, Hülya Darcan, Melis Birkan ve Ümit Acar gibi isimler vardı.

Deniz Seki başrolden son anda çıkarıldı, yönetmen ilk bölümün ardından projeyi bıraktı.

Deniz Seki başrolden son anda çıkarıldı, yönetmen ilk bölümün ardından projeyi bıraktı.

Asıl kriz daha dizi ekrana gelmeden patlamıştı. O dönem yapılan bir habere göre yapımcı Faruk Turgut, İnanır'ın karşısındaki başrolü Deniz Seki'ye vermişti. İddiaya göre tanıtım çekimlerini izleyen dönemin Show TV Genel Müdürü Saner Ayar ise Seki'nin İnanır'a uygun bir partner olmadığına karar verdi ve yerine Eyşan Özhim'in alınmasını istedi. Bu değişiklik sessiz sedasız geçmedi, taraflar mahkemelik oldu. İşin içinde bir de yönetmen krizi vardı. Kemal Başbuğ ilk bölümü çektikten sonra projeden ayrıldı. Yerine gelen Erhan Baytimur önceki çekimleri beğenmedi ve sahneleri baştan çekti.

İyi ki Varsın, düşük reyting ve 23.30'a kaydırılan yayın saatinin ardından ekrandan kaldırıldı.

İyi ki Varsın, düşük reyting ve 23.30'a kaydırılan yayın saatinin ardından ekrandan kaldırıldı.

Bütün bu koşturmacanın karşılığı ekranda alınamadı. Dizinin ilk bölümü 2.5 reytingle sıralamada 27. oldu, Show TV de fişi çekmekte gecikmedi. Kadir İnanır ise topu kanala attı. Usta oyuncu, dizinin yayın gününün ve saatinin değiştirildiğini söyleyip tepkisini şöyle dile getirmişti: 'Gecenin on bir buçuğuna dizi mi konurmuş. O saatte insanlar yatmaya hazırlanırken dizi izleyen çıkar mı?' İnanır, kanalın profesyonel davranmadığını savunarak dizinin bitirilmesini kendisinin istediğini de söylemişti.

Olan ise Eyşan Özhim'e oldu. Oyuncu, bir yıl sonra verdiği röportajda yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: 'Kadir İnanır'la başrol oynadığım 'İyi ki Varsın' dizisi sadece bir bölüm yayınlandı. Oysa 15 günde hiç uyumadan üç bölüm çekmiştik. İki kere reji değişti, yönetmen değişti.' Dönemin bazı haberlerinde ikinci bölümün de yayınlandığı ve 2.5 reytingle 34. sırada kaldığı yazıyor. Hangisi olursa olsun, İyi ki Varsın Türk televizyonunun en kısa süren dizileri arasındaki yerini çoktan aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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