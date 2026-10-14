Ekranların En Kısa Süren Dizisinde Kadir İnanır Oynamış: 1 Bölümlük Dizide Deniz Seki Kadrodan Çıkarılmış!

Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yılanların Öcü gibi filmlerle Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden biri olan Kadir İnanır, 2000'li yıllarda da ekrandan kopmadı. Derman Bey, Kırık Ayna ve Bütün Çocuklarım'ın ardından 2006 sonbaharında İyi ki Varsın ile Show TV'ye geldi. Haziran ayında hayatını kaybeden usta oyuncunun bu dizisi, bugün çoğu izleyicinin aklında bile değil.

Gold Film imzalı dizide İnanır, İstanbul'da eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat süren varlıklı iş insanı Ali Kemal Özdemir'i canlandırıyordu. Evliliği sorunlarla dolu olsa da boşanmayı hiç düşünmeyen Ali Kemal'in hayatı, bir gece arabasının önüne atlayan Bahar'la alt üst oluyordu. Peşindeki adamdan kaçan genç kadınla yaşanan küçük kaza, tutkulu ama bir o kadar da sancılı bir aşkın başlangıcıydı. Kadroda İnanır'ın yanında Eyşan Özhim, Hülya Darcan, Melis Birkan ve Ümit Acar gibi isimler vardı.