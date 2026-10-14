Ekranların En Kısa Süren Dizisinde Kadir İnanır Oynamış: 1 Bölümlük Dizide Deniz Seki Kadrodan Çıkarılmış!
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Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın kariyerinde pek hatırlanmayan bir dizi, sosyal medyada yeniden gündem oldu. 2006'da Show TV'de başlayan İyi ki Varsın, ekranların en kısa süren dizilerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Peki böylesine güçlü bir kadroya sahip dizi neden bu kadar çabuk ekrandan kalktı?
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Kadir İnanır, 2006'da Gold Film imzalı İyi ki Varsın ile Show TV ekranına çıkmıştı.
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Deniz Seki başrolden son anda çıkarıldı, yönetmen ilk bölümün ardından projeyi bıraktı.
İyi ki Varsın, düşük reyting ve 23.30'a kaydırılan yayın saatinin ardından ekrandan kaldırıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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