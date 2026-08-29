Ekonominin Yönünü Resmi Raporlardan Önce Haber Verdiği Söylenen 10 Sıra Dışı Gösterge

Ekonomik göstergeler arasında en meşhurlarından biri, oldukça kişisel bir çekmeceyi mercek altına alıyor yani erkek iç çamaşırı satışları. Eski Fed Başkanı Alan Greenspan ile ilişkilendirilen teoriye göre insanlar ekonomik olarak zorlandıklarında yeni iç çamaşırı alma gibi ertelenebilir harcamaları mümkün olduğunca geciktiriyor. Çünkü kimsenin görmediği bir ürünü değiştirmek, yeni telefon veya tatil satın almak kadar acil hissettirmiyor. Bu nedenle satışların belirgin biçimde düşmesi, hane halkının ekonomik geleceğe daha temkinli baktığının işareti olarak yorumlanabiliyor.