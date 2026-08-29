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Ekonominin Yönünü Resmi Raporlardan Önce Haber Verdiği Söylenen 10 Sıra Dışı Gösterge

etiket Ekonominin Yönünü Resmi Raporlardan Önce Haber Verdiği Söylenen 10 Sıra Dışı Gösterge

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 13:01
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Piyasaların yönünü karmaşık rakamlar ve sıkıcı raporlar açıklanmadan çok önce fısıldayan, ilk duyduğunuzda şaşırtan ancak perde arkasına baktığınızda son derece mantıklı gelen epey tuhaf ipuçları var. Haydi birlikte bakalım! 👇

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1. Erkek iç çamaşırı satışları düşüyorsa insanların harcamalarını kıstığı düşünülüyor.

1. Erkek iç çamaşırı satışları düşüyorsa insanların harcamalarını kıstığı düşünülüyor.

Ekonomik göstergeler arasında en meşhurlarından biri, oldukça kişisel bir çekmeceyi mercek altına alıyor yani erkek iç çamaşırı satışları. Eski Fed Başkanı Alan Greenspan ile ilişkilendirilen teoriye göre insanlar ekonomik olarak zorlandıklarında yeni iç çamaşırı alma gibi ertelenebilir harcamaları mümkün olduğunca geciktiriyor. Çünkü kimsenin görmediği bir ürünü değiştirmek, yeni telefon veya tatil satın almak kadar acil hissettirmiyor. Bu nedenle satışların belirgin biçimde düşmesi, hane halkının ekonomik geleceğe daha temkinli baktığının işareti olarak yorumlanabiliyor.

2. Karton kutu siparişleri üretimin geleceğini işaret ediyor.

2. Karton kutu siparişleri üretimin geleceğini işaret ediyor.

Ekonominin yönünü anlamak için depodaki karton kutulara bakmak yeterli olabilmekte. Karton Kutu Endeksi olarak anılan yaklaşım, oluklu mukavva üretimi ve sevkiyatındaki değişimleri ekonomik aktivitenin bir göstergesi olarak ele alıyor. Bunun arkasındaki mantık oldukça basit aslında. Fabrikalar daha fazla ürün üretip göndermeyi bekliyorsa daha fazla kutuya ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla kutu talebindeki artış üretimde hareketlilik, düşüş ise şirketlerin gelecekteki talep konusunda frene bastığı şeklinde yorumlanabiliyor.

3. Rehin dükkanlarının hareketlenmesi insanların nakit sıkışıklığı yaşadığını gösteriyor.

3. Rehin dükkanlarının hareketlenmesi insanların nakit sıkışıklığı yaşadığını gösteriyor.

Bizim ülkemizde bu rehin dükkanlarından yok ama dünya genelinde önemli bir gösterge. İnsanların değerli eşyalarını nakit karşılığında rehin bırakması veya bu dükkanlardan kısa vadeli kredi kullanması, hane halkının nakit ihtiyacına dair  bir iz bırakıyor. Ekonomik sıkıntı arttığında bu işletmelerde kredi talebinin yükselmesi, insanların faturaları ve günlük harcamaları karşılamak için alternatif finansman aradığını gösterebiliyor. 2026'da ABD'deki rehin işletmelerine ilişkin haberlerde de küçük tutarlı kredi taleplerindeki ciddi artışın finansal baskının bir göstergesi olduğu görülüyor.

4. Çöplerin azalması tüketimin de yavaşladığına işaret ediyor.

4. Çöplerin azalması tüketimin de yavaşladığına işaret ediyor.

İnsanlar daha fazla ürün satın aldığında ambalaj, yiyecek ve tüketim kaynaklı atıkların miktarı da genel olarak artıyor. Ekonomik daralma dönemlerinde ise tüketimin azalmasıyla birlikte bazı bölgelerde ortaya çıkan atık miktarında da düşüş görülebiliyor. Atık toplama verileri, tüketici davranışlarını izlemek isteyen araştırmacılar için alışılmadık ama ilginç bir veri kaynağı oluşturuyor. Tabii ki nüfus değişimi, mevsim, geri dönüşüm alışkanlıkları ve belediye uygulamaları gibi faktörler de çöp miktarını etkilediğinden tek başına ekonomik gösterge olarak kullanılamıyor.

5. Piyango harcamaları insanların kriz dönemindeki davranışlarını açıklıyor.

5. Piyango harcamaları insanların kriz dönemindeki davranışlarını açıklıyor.

Ekonomik sıkıntı ile kumar davranışı arasındaki ilişki de araştırmacıların dikkatini çeken konulardan biri. Özellikle piyango, diğer kumar türlerinden farklı davranabiliyor zira insanlar küçük miktarlarda para harcayarak büyük bir ekonomik sıçrama ihtimalini satın alıyor. ABD verilerini inceleyen bir araştırmada piyango harcamalarının ekonomik durgunluklara karşı diğer bazı kumar türlerinden daha dayanıklı olduğu görülmüş. Bu durum, gelir baskısı arttığında insanların tasarruf etmek yerine küçük bir bedelle büyük kazanç ihtimaline daha fazla ilgi göstermesi şeklinde yorumlanabiliyor.

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6. Restoran alışkanlıkları da oldukça keskin göstergelerden biri.

6. Restoran alışkanlıkları da oldukça keskin göstergelerden biri.

Restoranlar da tüketici güvenini gözlemlemek için oldukça kullanışlı bir pencere açıyor. İnsanlar ekonomik açıdan rahat hissettiklerinde dışarıda yemek yeme sıklığını artırabilirken bütçe baskısı arttığında daha ucuz restoranlara, kampanyalara veya evde yemek yapmaya yönelebiliyor. Restoran trafiği, rezervasyonlar, kişi başına harcama ve indirim kullanımındaki değişimler tüketici davranışındaki dönüşümü gösterebiliyor. Günümüzde restoran verilerinin dijital platformlardan çok daha hızlı toplanabilmesi bu tür sinyallerin takip edilmesini kolaylaştırıyor.

7. Sinema salonlarındaki seyirci sayısı da mühim.

7. Sinema salonlarındaki seyirci sayısı da mühim.

Sinema bileti de ekonominin ruh halini okumak için kullanılan tüketim göstergelerinden biri. İnsanların ekonomik belirsizlik dönemlerinde eğlence harcamalarını azaltması, sinema salonlarındaki seyirci sayısına yansıyabiliyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Toplam gişe geliri yükselirken seyirci sayısı aynı anda düşebiliyor zira bilet fiyatları artabiliyor. ABD'de 2026'nın ilk yarısında gişe gelirleri güçlü seyretmesine rağmen seyirci sayısının pandemi öncesinin altında kalması bunun net bir örneği.

8. Bebek bezi kullanımı da ilginç göstergelerden biri.

8. Bebek bezi kullanımı da ilginç göstergelerden biri.

Bebek bezi oldukça temel bir ihtiyaç olsa da fiyatı yükseldiğinde dar gelirli aileler tasarruf etmek için farklı yollar aramak zorunda kalıyor. Ekonomik kriz dönemlerinde ebeveynler bebek bezlerini daha az sıklıkla değiştiriyor veya çocukları daha erken yaşta tuvalet eğitimine zorluyor. Hazır bebek bezi satışlarındaki ani düşüşler, alt gelir grubunun alım gücünün ne kadar sert düştüğünün kanıtlarından oluyor.

9. Şehir merkezlerindeki vinç sayıları azalıyorsa inşaat sektörü için çanlar çalmaya başlamıştır.

9. Şehir merkezlerindeki vinç sayıları azalıyorsa inşaat sektörü için çanlar çalmaya başlamıştır.

Bir şehrin ufkuna baktığınızda gördüğünüz inşaat vinçlerinin sayısı, o bölgedeki yatırım iştahını birebir ölçer. Vinçlerin mantar gibi çoğalması müteahhitlerin ve yatırımcıların geleceğe güvenle baktığını, kredi imkanlarının geniş olduğunu gösterir. Vinçlerin birer birer ortadan kaybolması veya hareketsizce beklemesi ise inşaat sektörünün ve dolayısıyla genel ekonominin durgunluğa girdiğini haber verir.

10. Hamamböceği ve haşere şikayetleri patlama yapıyorsa belediyeler bütçeyi kısmış olabilirler.

10. Hamamböceği ve haşere şikayetleri patlama yapıyorsa belediyeler bütçeyi kısmış olabilirler.

Şehirlerdeki böcek popülasyonu ile belediyelerin mali durumu arasında gözden kaçan bir bağ bulunuyor. Ekonomik sıkıntı çeken yerel yönetimler ilk olarak ilaçlama, temizlik ve altyapı bakım bütçelerinden tasarruf etmeye başlıyor. Sokaklarda veya binalarda haşere şikayetlerinin aniden artması, kamu harcamalarının kesildiğinin ve bütçe açığının büyüdüğünün en tatsız göstergesi.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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