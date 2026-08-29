Ekonominin Yönünü Resmi Raporlardan Önce Haber Verdiği Söylenen 10 Sıra Dışı Gösterge
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Piyasaların yönünü karmaşık rakamlar ve sıkıcı raporlar açıklanmadan çok önce fısıldayan, ilk duyduğunuzda şaşırtan ancak perde arkasına baktığınızda son derece mantıklı gelen epey tuhaf ipuçları var. Haydi birlikte bakalım! 👇
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1. Erkek iç çamaşırı satışları düşüyorsa insanların harcamalarını kıstığı düşünülüyor.
2. Karton kutu siparişleri üretimin geleceğini işaret ediyor.
3. Rehin dükkanlarının hareketlenmesi insanların nakit sıkışıklığı yaşadığını gösteriyor.
4. Çöplerin azalması tüketimin de yavaşladığına işaret ediyor.
5. Piyango harcamaları insanların kriz dönemindeki davranışlarını açıklıyor.
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6. Restoran alışkanlıkları da oldukça keskin göstergelerden biri.
7. Sinema salonlarındaki seyirci sayısı da mühim.
8. Bebek bezi kullanımı da ilginç göstergelerden biri.
9. Şehir merkezlerindeki vinç sayıları azalıyorsa inşaat sektörü için çanlar çalmaya başlamıştır.
10. Hamamböceği ve haşere şikayetleri patlama yapıyorsa belediyeler bütçeyi kısmış olabilirler.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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