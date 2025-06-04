Ekonomik Krizlerden Sonra Çok Hızlı Toparlanmış 10 Ülke
Ekonomik krizler... Ülkelerin altyapısından toplumsal yapısına kadar birçok alanı sarsar! Bu zorlu dönemlerden bazı ülkeler şaşırtıcı bir şekilde hızla çıkabiliyor. Güçlü reform adımları, etkili ekonomik politikalar ve halkın direnci sayesinde bu ülkeler sadece krizden çıkmış olmuyor, aynı zamanda güçlenerek ilerlemeye devam ediyorlar!
Gelin, birlikte yakın zamanda ciddi ekonomik krizler yaşamış ama sonrasında hızla toparlanabilmiş ülkelere bakalım!
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1. Almanya
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2. Güney Kore
3. İzlanda
4. Çin
5. Polonya
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6. Türkiye
7. İrlanda
8. Vietnam
9. Brezilya
10. Şili
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