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Ekonomik Krizlerden Sonra Çok Hızlı Toparlanmış 10 Ülke

etiket Ekonomik Krizlerden Sonra Çok Hızlı Toparlanmış 10 Ülke

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 14:01

Ekonomik krizler... Ülkelerin altyapısından toplumsal yapısına kadar birçok alanı sarsar! Bu zorlu dönemlerden bazı ülkeler şaşırtıcı bir şekilde hızla çıkabiliyor. Güçlü reform adımları, etkili ekonomik politikalar ve halkın direnci sayesinde bu ülkeler sadece krizden çıkmış olmuyor, aynı zamanda güçlenerek ilerlemeye devam ediyorlar!

Gelin, birlikte yakın zamanda ciddi ekonomik krizler yaşamış ama sonrasında hızla toparlanabilmiş ülkelere bakalım!

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1. Almanya

2008 küresel finans krizi sonrası hızla toplanmış bir ülkeden bahedeceğiz! İhracata dayalı güçlü sanayi altyapısı sayesinde toparlanmıştır. Otomotiv, makine, kimya sektörleri... Bu sektörlerin hepsinde dünyada lider konumdadır. Ayrıca hükümet, işverenlerle kısa çalışma programı yapmıştır. Böylece işten çıkarmaların önüne geçilmiştir. İstihdamı korurken ekonominin yeniden ivme kazanmasını sağlamıştır!

2. Güney Kore

1997 Asya finansal krizi sonrası Güney Kore, IMF yardım paketiyle ciddi yapısal reformlara gitmiştir. Bankacılık sistemlerinin yeniden yapılandırılması, büyük holdinglerin denetlenmesinin artırılması ve ihracat odaklı stratejilerin devam ettirilmesi gibi birçok alanda gelime sağlanmıştır. Ayrıca teknoloji ve elektronik sektördeki yükselişler sayesinde ekonomiyi hızla ayağa kalkmıştır.

3. İzlanda

2008 yılına tekrar dönelim! Bankacılık krizi ile birlikte bankacılık sistemleri çökmüştür. İzlanda iflasa sürüklenmeyi göze almış ve vatandaşlarını korumaya odaklanmıştır. IMF desteği ve turizm teşviki İzlanda'nın parlamasını sağlamıştır! Doğal güzellikleri sayesinde turizmden gelen gelir katlanmış, ekonomi birkaç yıl içinde düzelmiştir.

4. Çin

2008 küresel kriz sonrası Çin, devasa bir ekonomik teşvik paketi hazırlamıştır. Altyapı yatırımları arttırılmış, iç tüketim canlandırılmıştır. Ayrıca küresel ürerim ve tedarik zincirinde merkezi bir konuma gelerek toparlanmayı hızlandırmıştır. Tüm bunların yanı sıra inşaat ve enerji yatırımları da büyümeyi sürekli hale getirmiştir.

5. Polonya

2008 krizi sırasında bile büyüyen tek AB ülkesi! Polonya, güçlü iç talepleri, bağımsız para politikası, sağlıklı bankacılık sistemi ve AB fonlarının verimli bir şekilde kullanılması sayesinde kriz döneminde de büyüme gösterebilmiştir! Ekonomisini çeşitlendirmiş, dışarıdan gelen krizlere karşı direnç sağlamıştır.

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6. Türkiye

2001 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra Türkiye, IMF ile birlikte istikrarlı bir şekilde program uygulamıştır. Bankacılık alanında kapsamlı yenilikler yapılmış, Merkez Bankası'nı bağımsız hale getirilmiştir. 2002 sonrası döneme baktığımız zaman yabancı yatırımların ve güçlü büyüme performansının olduğu görülür.

7. İrlanda

2010 borç krizi sonrasında İrlanda, AB ve IMF'den destek almıştır. Mali disiplini arttırarak, bankacılık sistemini yeniden yapılandırmış ve teknoloji liderlerine sunduğu vergi avantajları sayesinde doğrudan yabancılarla yatırım yapabilmiştir. Önemli şirketlerin Avrupa merkezi haline gelmiştir!

8. Vietnam

2000'lerin başında yapısal sorunlar yaşayan Vietnam Doi Moi politikası sayesinde piyasa ekonomisine geçiş yapmıştır. Tarımda verimliliğin arttırılması, düşük işgücü maliyetleri, ihracat odaklı sanayileşmeler ile Vietnam kısa sürede kalkınan ülkelerden biri olmuştur! Özellikle elektronik ve tekstil ihracatında merkez konuma yükselmiştir!

9. Brezilya

Yüksek enflasyon ve sermaye çıkışlarıyla 2002'de sarsılan Brezilya, merkez bankasının faiz politikası ve sıkı bütçe disiplini sayesinde güven inşa etmiştir! Aynı dönemde emtia fiyatlarının artması Brezilya'nın ihracat gelirini arttırmıştır. Sosyal yardım programları da iç talebi desteklemiştir.

10. Şili

1980'ler borç krizi sonrası Şili, serbest piyasa reformları ve dışa açık ekonomik politikaları ile krizden hemen çıkmıştır! Bakır ihracatı, ticari serbestleşme ile ekonomik olarak büyümesine süreklilik katmıştır. Aynı zamanda sosyal güvenlik yenilemeleri ve özel emeklilik sistemleri ile finansal piyasalarını güçlendirmiştir.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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