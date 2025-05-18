Ekonomide İskandinav Mucizesi Nedir? İskandinav Ülkeleri Refah Seviyesini Böyle Yükseltmeyi Nasıl Başardı?

Kadınlar iş hayatında, siyasette, bilimde ve daha birçok alanda aktif rol oynuyor. Çünkü sistem buna imkan veriyor. Aynı işe aynı maaş politikası uygulanıyor, doğum sonrası izin sadece anneye değil babaya da veriliyor. Yani evdeki sorumluluklar da, hayattaki fırsatlar da ortak. Bu da toplumun her bireyini daha üretken, daha özgüvenli ve daha huzurlu hale getiriyor. Eşitliğin olduğu yerde huzur da kendiliğinden geliyor aslında.